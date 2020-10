Kételkedik Washington az észak-koreai rakétaszörny hatékonyságában

Észak-Korea tavaly nem hajtott végre kísérletet interkontinentális ballisztikus rakétával - jelentette ki sajtókonferenciáján Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán Washingtonban, reagálva arra, hogy a phenjani katonai díszszemlén szombaton új interkontinentális ballisztikus rakétát mutattak be.

Az amerikai diplomácia vezetője azt hangoztatta: "fontos tudni, hogy amikor egy ország a rakétaprogramját építi, akkor a működőképesség ellenőrzésére ezeket a rakétákat ki is próbálja. Az észak-koreaiak azonban tavaly egyetlen kísérletet sem hajtottak végre interkontinentális ballisztikus rakétákkal. S ez igaz az azt megelőző évre is".

A külügyminiszter fontosnak tartotta e tekintetben párhuzamot vonni Észak-Korea és Kína között, leszögezve, hogy Kína tavaly "több rakétakísérletet hajtott végre, mint a világ valamennyi országa összesen".

Az észak-koreai fővárosban, Phenjanban szombaton tartották az állampárt megalakulásának 75. évfordulójára rendezett katonai díszszemlét, s ezen mutatták be az új típusú, tengeralattjáróról indítható észak-koreai interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM). Bemutattak továbbá egy 11 tengelyes közúti járművön szállított interkontinentális ballisztikus rakétát is, amelyet a Yonhap dél-koreai hírügynökség a világ legnagyobb ilyen jellegű fegyverzetének írt le.

Pompeo az elmondottak alapján kételkedik a rakéta hatékonyságában, hiszen azt egyáltalán nem tesztelték az észak-koreaiak. Korábban mi is írtunk arról, hogy háború esetén Észak-Korea valószínűleg nem is ezekre a teszteletlen, kétes hatékonyságú interkontinentális rakétáka támaszkodna, hanem olyan rövidebb hatóságú rakétákra, melyeket már teszteltek és bizonyítottan működnek:

Japán és Dél-Korea hétfőn nyilvánosan is aggodalmának adott hangot a bemutatott rakéták miatt. Bár egy névtelenséget kérő dél-koreai katonai tisztségviselő még azt is lehetségesnek mondta, hogy csak egy makettet lehetett látni, bár ha valódi volt is, akkor is kétséges, hogy már tesztelték.

Az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége idején látványos enyhülési politikába kezdett Észak-Koreával. Maga Trump elnök háromszor találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, egy alkalommal az Észak-Korea és Dél-Korea közötti, panmindzsoni demilitarizált övezetben. A tárgyalások azonban egyelőre leálltak.

Mike Pompeo már a 2018-ban tartott első - elemzők által is történelminek minősített - találkozó előtt azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok a tárgyalásokon csakis "teljes, végleges és ellenőrizhető" atomfegyver-mentesítést hajlandó elfogadni.