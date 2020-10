Javított az építőipar, de még mindig gyengécske

Augusztusban az előző hónaphoz képest 1,9%-kal nőtt az építőipari termelés volumene, de az egy évvel korábbi szinttől még így is 13,6%-kal elmarad. Az ágazatot nem csak a koronavírus járvány sújtja, a lakáspiaci és az uniós költségvetési ciklus sem hoz lendületet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az építőipari kibocsátás görbéjéből egy jóval szerényebb felpattanás rajzolódik ki, mint amit a (statisztikailag elkülönítve kezelt) iparnál láthattunk. Ennek két oka van. Egyrészt az építőiparban nem hozott akkor mélyrepülést a koronavírus-válság első sokkja, így aztán nem kell annyira mélyről feltápászkodnia. (Nem verte szét az ágazat termelési viszonyait az ellátási láncok szétszakadozása, így aztán ennek helyreállása sem tudott óriási korrekciót okozni.) Másrészt az ágazatot más fékező hatások is érik. Az elmúlt időszakban évről évre egyre nagyobb uniós támogatástömeg áramlott megrendelésként az építőiparba, ami gyors növekedést biztosított. A hétéves uniós költégvetési ciklus vége felé azonban ez a lendület már eltűnik. A másik félező hatás a lakáspiaci ciklus. Az áfa visszaemelése az építési engedélyek számát látványosan visszavetette, látványos lejtmenetra téve a lakásépítési szegmenst.

Éppen ezért rövid távon óriási felugrást nem is lehet várni az ágazattól. Ugyanakkor némi élet mégis költezhet az építőiparba, legalábbis a havi alapú emelkedés, illetve a rendelési számok alakulása ezt sugallja. A megkötött új szerződések volumene 6,0%-kal emelkedett, elsősorban azért, mert az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5%-kal nőtt. (Az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,5%-kal kisebb volt.) A rendelés növekedésére ezután is szükség lenne, hiszen az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene még így is 18,4%-kal elmaradt a 2019. augusztus végitől.

Címlapkép: Getty Images