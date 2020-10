Életbe lépett a kijárási tilalom a francia nagyvárosokban

Kilenc francia nagyvárosban, mintegy 20 millió ember számára lépett életbe szombat este az éjszakai kijárási tilalom, amelyet a koronavírus-járvány megfékezésére rendelt el a kormány, miközben az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint több mint 32 ezerrel emelkedett az elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma, amire nem volt példa Franciaországban a járvány kezdete óta.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A kilenc érintett nagyvárosban (Párizs, Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier) szombattól legalább négy, de a kormány szándékai szerint várhatóan hat hétig este 9 óra és reggel 6 óra között alapos indok nélkül senki nem hagyhatja el a lakhelyét.

Párizsban és a többi nagyvárosban is szilveszteri hangulat uralkodott péntek este és szombat este 9 óráig, tele voltak a bárok és az éttermek teraszai az enyhe időben. Este 10 órára azonban olyan kihalt lett a főváros, hogy a Le Monde című napilap tudósítása szerint a rendőrök sem számítottak ekkora nyugalomra a párizsi utcákon.

A tavaszi általános karanténhoz hasonló rendszert vezetett be a kormány: a nagyvárosokban este 9 óra utcán utcára lépőknek előzetesen ki kell tölteniük egy formanyomtatványt, amelyen megjelölik a lakhelyelhagyás indokát és idejét. Ennek hiányában, vagy este 9 óra után indokolatlan lakhelyelhagyás esetén a rendőrök 135 euróra (mintegy 50 ezer forint) büntethetik a szabályszegőket, de visszaesők esetében hat hónap szabadságvesztés és 3750 eurós pénzbüntetés is kiszabható.

A megjelölt időszakban minden üzletnek és nyilvános helynek zárva kell tartania. Kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények mellett az olyan éttermek, amelyek vállalnak házhozszállítást. Ha olyan vonatra vagy repülőre van jegye valakinek, amely este 9 óra után érkezik vagy indul, akkor az érvényes jegyet kell az utcán járőröző rendőröknek igazoltatáskor felmutatni. A munkából hazatérők, illetve oda indulók is az utcán tartózkodhatnak az éjszakai órákban, és rászoruló ember ellátása vagy a kutyasétáltatás is kivételt jelent a kijárási tilalom alól.

A kijárási tilalom betartására mintegy 12 ezer rendőrt és csendőrt vezényelt a belügyminisztérium a nagyvárosok utcáira. A rendőröknek az első napokban elsősorban a tájékoztatás, nem pedig a büntetés a feladatuk - jelezte a tárca. A hajléktalanokat nem büntetik meg a rendőrök, miután "nincs értelme büntetést kiszabni arra, akinek nincs lakhelye" - idézett rendőri forrásokat a Le Monde.

A kormány ugyanakkor nem tiltotta meg az országon belüli mozgást, és a hétvégén kezdődő iskolai őszi szünet kezdetén bátorította is a nagyvárosban élőket, hogy utazzanak vidékre. A belföldi turisták áradatáról tartva azonban a járvány által jelenleg kevésbé sújtott nyaralóhelyek, például a tengerparti Le Touquet önkormányzata is esti kijárási tilalmat vezetett be.

A francia kormány megítélése szerint az általános vagy regionális karantén elkerülésére az éjszakai kijárási tilalom bevezetése az egyetlen megoldás a járvány terjedésének megfékezésére. A cél a jelenleg legfertőzöttebbnek számító 20 és 30 éves korosztályban megállítani a vírus terjedését az esti szórakozás és bulizás megakadályozásával. Ebben a korosztályban ugyanis 100 ezer lakosra több mint 800 fertőzött jut, miközben a legmagasabb riasztási szintet 100 ezer lakosonként 250 fertőzöttnél kell rendelni.

Az egészségügyi tárca honlapján szombat este közzétett járványügyi mutatók szerint az elmúlt 24 órában 32 427 új koronavírusos estet tártak fel az illetékes hatóságok, amire még nem volt példa. A napi 30 ezres esetszámot csütörtökön, a 20 ezreset is csak október 9-én érte el Franciaország. A pozitív tesztek aránya napról napra nő, szombaton 13,1 százalék volt.

Néhány napja a súlyos betegek száma is egyre nagyobb mértékben nő. A kormány jelenleg ezt a mutatót tartja a legfontosabbnak, miután a korlátozások célja a sürgősségi osztályok tavaszi leterheltségének elkerülése. Az elmúlt héten 7198 fertőzött került kórházba, közülük 1269-en intenzív osztályra. A elhunytak száma az elmúlt 24 órában 90-nel 33 392-re emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 16. A franciák többsége támogatja az éjszakai kijárási tilalmat

Címlapkép forrása: MTI/Michel Euler