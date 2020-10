Koronavírus: a tavaszi útra lépett Európa, sorra szigorítanak az országok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarországon 1478 főnél regisztrálták a koronavírust az elmúlt 24 órában, azaz továbbra sem lassult a járvány terjedése. Ugyanez elmondható a globális adatokból is. Továbbra is az Egyesült Államok a legfertőzöttebb terület, de zárkózik fel rá India. Európában tovább tombol a második hullám, és az Egyesült Államokban sem javul a helyzet, a föld déli féltekéjén viszont csökkenő esetszámokat látunk. Szlovénia és Wales is jelentős szigorításokról döntött, Ausztriában pedig korlátozták a lakossági érintkezéseket. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrisebb hírekkel.