Koronavírus: pozitív lett Varga Judit igazságügyi miniszter tesztje

Szlovákia az első hullámban élen járt a koronavírus elleni védekezésben, ennek köszönhetően a halálozások száma még ma sem lépte át a 100-at, az egy főre jutó fertőzések száma pedig az egyik legjobb volt Európában. A második hullám őket is elérte, és a válaszok nem maradtak el: jelenleg Szlovákia az egyik legszigorúbb ország, és a miniszterelnök terelés nélkül beszél a kormány radikális terveiről. Most olyat húztak, amelyre eddig egyik országban sem volt példa: az ország teljes lakosságát letesztelik. Az intézkedéssel elméletben azonnal ki lehet szorítani a társadalomból a vírust, a gyakorlatban valószínűleg csak pár hónappal eltolják a második hullám tetőzését, de ezzel is értékes időt nyernek a vakcina megjelenéséig, és lehet, hogy egy harmadik hullámot előznek meg vele. Kritikusok most is vannak, holott az intézkedés megtervezettnek és kivitelezhetőnek tűnik. Ha ez sikerül, akkor példát mutathat az ország Európának, amelynek vezetői előbb beletörődve nézték a másik hullám felfutását, majd kapkodva szigorítanak, a gazdasági károkat nem megelőzve, csak elodázva. Érdemes lesz figyelni a szlovákokat, mert ez a lépés a szelektív védekezés utolsó, nagy volumenű kíésrlete arra, hogy mégse kelljen teljes lezárást csinálni.