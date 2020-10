Tombol a járvány a régióban – A második hullám ismét padlóra küldi a gazdaságot?

Az elmúlt napokban a koronavírus-járvány egyik gócpontja lett Közép-Európa, a régióban sorra dőlnek az új rekordok a fertőzések és a halálos áldozatok számában is. Csehországban és Lengyelországban még rosszabb a helyzet, mint nálunk. Az erős második hullám pedig a gazdaságra is hatással lehet, bár a pontos hatást egyelőre nehéz becsülni, hiszen sok múlik majd a lezárások mértékén. Az egyértelmű, hogy nőttek a negatív irányú kockázatok az előrejelzésekben, legközelebb november közepén leszünk okosabbak a harmadik negyedéves GDP-adatok ismeretében.

Tombol a járvány Kelet-Közép-Európában

Ma már nem túlzás azt állítani, hogy Közép-Európa a járvány második hullámának gócpontja lett. A nyári nyugodtabb időszak után szinte megállíthatatlanul emelkednek az esetszámok elsősorban Csehországban és Lengyelországban, de Magyarországon is sorra dőlnek a csúcsok az új fertőzések számát illetően.

Jól látszik, hogy a cseh és a lengyel esetszámok még magyar szemmel is ijesztőnek tűnnek. Ez csak részben köszönhető a magasabb tesztelésnek, a csehek és a lengyelek is sokkal több vizsgálatot végeznek, de mindkét országban 20% felett van a pozitív tesztek aránya, ami lényegesen magasabb a magyarnál.

A járvány első hulláma a második negyedévben a gazdaságot is padlóra küldte, most azonban egyelőre nem érkeznek hírek hasonló károkról. Ennek több oka lehet:

A feldolgozóipar tavaszhoz képest viszonylag jól tartja magát, nem estek szét az ellátási láncok, egyelőre nem érkeznek tömeges hírek gyárak bezárásáról, munkaidő csökkentéséről, elbocsátásokról.

Egyelőre a legtöbb országban az óvodák és az iskolák többsége is működik, vagyis a szülők nem esnek ki a munkaerőpiacról.

A szolgáltatásokat és a kiskereskedelmet leginkább a lezárások és társadalmi korlátozások befolyásolhatják negatívan, a legtöbb ország egyelőre igyekszik minimálisra csökkenteni ezeket a korlátozásokat.

Vagyis az országok egyelőre igyekeznek „életben tartani” a gazdaságot, hogy ne ismétlődjön meg a tavasszal látott zuhanás. Egyelőre mindenki keresi a korlátozásoknak azt a mértékét, ami mellett megfékezhető a járvány, de a gazdaság is működőképes marad.

Az viszont még most is kérdéses, hogy ez fenntartható-e, sok múlik majd azon, hogy a következő hetekben hogyan alakulnak az esetszámok és még inkább az egyelőre biztatóan alakuló halálozási adatok. Szlovákiában például a középiskolákat már be kellett zárni, betiltották a hat főnél nagyobb összejöveteleket, illetve visszaállították az idősek vásárlási sávját. A cseheknél is hasonló döntések születtek, felfüggesztették a sporteseményeket és rotációs rendszert vezettek be az iskolákban. Legújabban pedig a lengyel középiskolákban is áttértek a távoktatásra, a sporteseményeket pedig nézők nélkül rendezik meg.

Ehhez képest Magyarországon egyelőre enyhének számítanak a korlátozások, a távoktatást csak azokban az iskolákban vezetik be, ahol fertőzést regisztrálnak, és a sporteseményeken sincs semmilyen korlátozás, illetve a vásárlási idősávok sem tértek vissza.

Pedig már mindenki a kilábalásban bízott

A vártnál erősebb második hullám a sokak által remélt gazdasági kilábalást veszélyezteti. A második negyedéves zuhanás után abban lehetett bízni, hogy V-alakú felpattanás jön majd a gazdaságban, a harmadik negyedév elején látott adatok ezt alá is támasztották.

Mostanra azonban egyértelműen bebizonyosodott, hogy Közép-Európában nem lesz V-alakú a lefutás, a legjobb esetben is „pipa alakú” lesz a gazdaság magához térése, de még aggódhatunk, hogy ne legyen belőle W-alak.

Az utóbbi egy-két hónapban egyértelműen látszik, hogy megtorpant az éppen csak kibontakozóban lévő fellendülés, és még nem látjuk a járvány végét. Ha még szigorúbb korlátozásokra lesz szükség, akkor az további csapásokat jelenthet a gazdaságra.

A feldolgozóiparban általában a beszerzési menedzserindexeket tekintik jó előrejelzőnek. (Bár a pontos értelmezését illetően erős problémák vannak). Említettük, hogy jelenleg nem a feldolgozóipar az első számú veszélyeztetett iparág, azonban szeptemberben már látszott a régiós bmi-k alakulásában az elbizonytalanodás. A legtöbb országban még 50 pont felett maradt az index, vagyis további bővülést vetít előre, de a magyar feldolgozóipar konjunktúraindexe például 48,8 pontra esett az augusztusi 52,3 pontról, ezzel öt hónap után tört meg az 50 pont feletti trend.

Régiós feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek, melyeken látszik az elbizonytalanodás (Forrás: ING Bank)

A második hullám gazdasági kárait egyelőre nehéz számszerűsíteni, hiszen még javában benne vagyunk, nem tudni, mekkora korlátozások lesznek elegendők a megfékezéséhez, illetve átterjed-e a feldolgozóiparra is a hatás. Egyelőre az elemzői véleményekben sem látszik drámai romlás, de szinte mindenki kiemeli, hogy

a járvány terjedése miatt érezhetően nőttek a lefelé mutató kockázatok az idei gazdasági visszaesést illetően.

Jól jelzi ezeket a kockázatokat, hogy miközben a szakemberek többsége és a kormány 5-6%-os gazdasági visszaeséssel számol idén Magyarországon, a Morgan Stanley elemzői legutóbbi anyagukban már 8%-os GDP-esést vetítettek előre. Szerintük a régióban hasonlóan mély lehet a válság Csehországban, a lengyelek viszont talán „megúszhatják” a 2020-as évet 5% körüli zsugorodással. A bank elemzői szerint elsősorban a 8,1%-kal visszaeső beruházások és az 5,7%-kal csökkenő export húzhatják vissza a magyar gazdaságot, a fogyasztásban mérsékeltebb, fél százalékos mérsékelődésre számítanak.

A legtöbb elemző egyelőre nem számol a járvány második hullámának hatásával, hiszen ahogy említettük nehezen becsülhető. November közepén talán kicsivel okosabbak leszünk, amikor megjelennek a harmadik negyedéves GDP-adatok, de igazi támpontot még az sem biztos, hogy ad, hiszen jelenleg már a negyedik negyedévben járunk.

A magyar GDP esetében például az ING Bank elemzői az alacsony bázis miatt továbbra is korábban sosem látott visszapattanást várnak a második negyedévhez képest, az igazi kérdés majd a negyedik negyedév lehet, amikor a járvány súlyosbodása újra féket rakhat a gazdaságra. .

Címlapkép: Getty Images