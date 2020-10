Kétezer milliárd dolláros klímaterv Bidentől, ha nyer, nagy lendületet kaphatnak a megújulók

Ha Joe Biden nyeri az elnökválasztást, akkor hatalmas hátszelet kaphatnak a megújuló energiával kapcsolatos beruházások. A volt alelnök egy 2 ezer milliárd dolláros klímatervet tett le az asztalra, ami kiterjed a villamosenergia-termelésre, a nap- és szélenergiára, de az építőiparra, az energiahatékonysági fejlesztésekre és az elektromosautó-gyártókra is. Megnéztük, hogy milyen konkrét intézkedések várhatóak egy esetleges győzelem esetében, és azt is, hogy mely részvények járhatnak jól ebben az esetben és miért.

A legfontosabb energetikai témákról, az olaj- és a földgáz jövőbeni szerepéről, az energiaátmenet kihívásairól, a megújulók térnyeréséről szó lesz az Energy Investment Forum 2020 konferenciánkon is, ahol az előadók között szerepel Dr. Kaderják Péter, energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár és Varró László, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezető közgazdásza is.

Joe Biden klímaterve és a Green New Deal

Még a szeptember végén megtartott első elnökjelölti vitán jelentette ki Joe Biden, hogy nem támogatná az úgynevezett Green New Deal nevű demokrata programkezdeményezést, amire elsőre sokan felemelhették a szemöldöküket. Helyette azonban egy másik, 2 ezer milliárd dolláros értékű csomagot javasolt, amiben sok a hasonlóság, de szűkebb fókuszú, és kevésbé agresszív tervezet. Na de mik is ezek a kezdeményezések és milyen elemeket tartalmaznak nagyvonalakban?

Green New Deal: a tervezet fő célja, hogy 10 éven belül nullára csökkentse az Egyesült Államok üvegházgáz-kibocsátását. A gondolat nem teljesen új, de tavaly vált a közbeszéd részévé igazán, miután két demokrata politikus, Alexandria Ocasio-Cortez képviselő és Edward Markey szenátor benyújtottak egy 14 oldalas javaslatot is ezzel kapcsolatban. A program keretében az ország villamosenergia-igényét 100 százalékban tiszta, megújuló energiaforrásokból fedeznék, mint a nap-, szél-, víz-, geotermikus energia, és masszív „zöld” infrastruktúra-fejlesztési projekteket is elindítanának. Emellett azonban a tervezet számos szociálpolitikai elemet is tartalmaz, ami miatt rengeteg kritikát kapott a Green New Deal és nem csak republikánus oldalról, hanem a demokraták és a megújulóenergia-ipar is rendesen ekézte. Na, meg nem is lenne túl olcsó a megvalósítás sem, konkrétumok nélkül természetesen nehéz egy számot mondani, de becslések szerint 10 ezer milliárd dollártól akár egészen 90 ezer milliárd dollárig terjedő összegről van szó. Érzékeltetésképpen a Blackrock, amelyik a világ legnagyobb alapkezelője, összesen 7,4 ezer milliárd dollárnyi eszközt menedzsel.

a tervezet fő célja, hogy 10 éven belül nullára csökkentse az Egyesült Államok üvegházgáz-kibocsátását. A gondolat nem teljesen új, de tavaly vált a közbeszéd részévé igazán, miután két demokrata politikus, Alexandria Ocasio-Cortez képviselő és Edward Markey szenátor benyújtottak egy 14 oldalas javaslatot is ezzel kapcsolatban. A program keretében az ország villamosenergia-igényét 100 százalékban tiszta, megújuló energiaforrásokból fedeznék, mint a nap-, szél-, víz-, geotermikus energia, és masszív „zöld” infrastruktúra-fejlesztési projekteket is elindítanának. Emellett azonban a tervezet számos szociálpolitikai elemet is tartalmaz, ami miatt rengeteg kritikát kapott a Green New Deal és nem csak republikánus oldalról, hanem a demokraták és a megújulóenergia-ipar is rendesen ekézte. Na, meg nem is lenne túl olcsó a megvalósítás sem, konkrétumok nélkül természetesen nehéz egy számot mondani, de becslések szerint 10 ezer milliárd dollártól akár egészen 90 ezer milliárd dollárig terjedő összegről van szó. Érzékeltetésképpen a Blackrock, amelyik a világ legnagyobb alapkezelője, összesen 7,4 ezer milliárd dollárnyi eszközt menedzsel. Biden féle klímaterv: a demokrata elnökjelölt ehhez képest némileg visszafogottabb javaslattal állt elő, amelynek keretében 4 év alatt 2 ezer milliárd dollárt költene el megújuló energiákra és ezzel kapcsolatos beruházásokra. Ez némileg magasabb, mint a korábban javasolt 1,7 ezer milliárdos tervezete, ami ráadásul 10 évre szólt volna. A kampánystáb szerint a finanszírozás részben pénzügyi stimulusból és részben adóemelésből (pl. 21-ről 28 százalékra emelnék a vállalati nyereségadót) jönne össze.

Mielőtt részletesebben is megtekintjük a tervezetet jegyezzük meg, hogy azért ez sem egy olcsó javaslat, hiszen évi átlagban 500 milliárd dollár beruházást igényelne. Némileg perspektívába helyezve, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) szerint a költségvetés 2020-ra tervezett teljes kiadása 6,6 ezer milliárd dollár, tehát a klímaterv nagyjából 7-8 százalékkal dobná meg az éves költségeket, de ugye idén azért a koronavírusra is költöttek rendesen. A 2019-es adatokkal számolva ez valamivel 10 százalék felett lenne. Egy másik támaszpont lehet, hogy például az Európai Unió 2050-re tervezi a karbonsemlegesség elérését, és szintén ezt az időpontot tűzte ki Joe Biden is.

Az alábbi ábrán látható, hogy mekkora éves becsült költségei lennének az egyes tervezeteknek a költségvetés éves kiadásaihoz (CBO) képest. Látható, hogy a Green New Deal (GND) esetén még a legkonzervatívabb becslés mellett is hatalmas kiadás lenne, ha a 10 éves időtartamot leosztjuk éves adatokra, míg a legkevésbé optimista változatban magasabb lenne a teljes éves kiadásoknál.