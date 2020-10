Koronavírus: egyre több országban jönnek vissza a szigorítások

Európa nem készült fel eléggé a koronavírus-járvány második hullámára és nem hozta meg időben a szükséges intézkedéseket a vírus visszaszorítására, így a járvány berobbanása miatt most megint olyan korlátozásokra van szükség, ami a mélybe löki a gazdaságot. Elsőként Szlovákia ébredhet fel az öreg kontinensen, amely megpróbálja a sikeres délkelet-ázsiai modell egyes elemeit implementálni, a vírus legyőzésének és a gazdaság működőképességének fenntartására ugyanis egyre több ország szolgáltat példát. Érdekes, hogy a világ összes országa közül csak kevesen tudtak több csatát is megnyerni a vírus ellen minimális gazdasági károk mellett, ezek azonban leginkább azok az országok, ahol az oktatásba, az egészségügybe való beruházással, valamint a hatékony államszervezetéssel legyőzték a legveszedelmesebb gazdasági fenyegetést az elmúlt évtizedekben: a middle income trapet. Ez sem megy varázsütésre, természetesen kulturális adottságok és feltételek is kellenek hozzá.