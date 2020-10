Ma sem szigorít tovább az MNB

Csütörtökön ismét 0,75%-os kamat mellett fogad be egyhetes betétet az MNB, vagyis nem szigorít tovább a monetáris kondíciókon a jegybank – derül ki az MNB oldaláról.

Szeptember végén váratlanul 15 bázisponttal emelte az egyhetes betéti kamatot az MNB, így ez most magasabb a 0,6%-os alapkamatnál. A 365 körüli euróárfolyam mellett egyes szakértők további szigorítást is elképzelhetőnek tartottak, azonban a jegybank honlapján található táblázat szerint ma is változatlan szinten fogad be betéteket.

A Monetáris Tanács kedden a vártnak megfelelően változatlanul hagyta a kamatkondíciókat, ugyanakkor a közleményben hangsúlyozta, hogy továbbra is az egyhetes betétet kívánja elsődleges eszközként használni.

