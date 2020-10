Megfogta a házasodási kedvet a koronavírus

Az előzetes adatok szerint 2020. szeptemberben:8442 gyermek jött világra, 5,9%-kal több, mint 2019 szeptemberében - jelentette a KSH. 10 133 fő vesztette életét, 3,9%-kal, 378 elhunyttal több az egy évvel korábbinál. A születések száma a halálozások számánál nagyobb mértékben emelkedett, ennek következtében a havi természetes fogyás 1691 fő volt, ami a 2019. szeptemberi 1783-hoz képest 5,2%-kal mérséklődött. A házasságkötések száma emelkedett, 8948 pár lépett frigyre, 2,9%-kal, 256-tal több a 2019. szeptemberinél.

A születések számának elmúlt másfél évben tapasztalt lassú emelkedő tendenciákja nem tört meg, igaz, ennke viszonylagosságát mutatja, hogy 2016-ban ennél feljebb járt már a számláló:

A gyerekvállalási kedvet leginkább kifejező teljes termékenységi arányszám becsült értéke az év első háromnegyedében 1,56 volt , ami kis mértékű növekedést jelent a 2019. január–szeptemberre számított 1,48-hoz képest.

A koronavírus okozta lezárásoik a házasságkötési kedvet is visszavetették. Bár a súlyos zuhanás után már korrekciót láthatunk, egyelőre a nyáron elhalasztott esküvők nem pótlódnak, hiszen szeptemberben a számuk az egy évvel korábbi szintet még mindig nem érte el. A járvány egy igen intenzív emelkedő trendet tört meg, mutatva, hogy a bizonytalanságnak tartósabb hatásai is lehetnek a családtervezésre. Ezzel együtt is azt mondhatjuk, hogy a házasságkötések száma historikusan magas szinten van, amiben bizonyára erős ösztönzőt jelentenek a kormáényzat gyerekvállaláshoz kötődő kedvezményei.

Címlapkép: Getty Images