Amerikai elnökválasztás: orosz és iráni cégeket szankcionált az USA

Az Egyesült Államok orosz kormányzati intézményt és iráni vállalatokat szankcionált az amerikai választási folyamatba történt beavatkozási kísérleteik miatt - jelentette be pénteken az amerikai külügyminisztérium.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A tárca két közleményt hozott nyilvánosságra. Az egyikben hangsúlyozta: az amerikai kormányzat

rendíthetetlen az orosz szereplők által elkövetett számítógépes támadások elleni küzdelemben.

Ennek jegyében büntető intézkedéssel sújtotta az Oroszországi Föderáció Állami Kutatóközpontja Vegyészeti és Műszaki Központi Tudományos Kutatóintézetét, amelyet közvetlenül is felelősnek minősített a Triton rosszindulatú szoftverrel történt számítógépes támadásokért. A szoftvert az intézet kifejezetten az ipari létesítmények és rendszerek elleni támadásokra fejlesztette ki.

A másik közleményben - amelyet szintén Mike Pompeo külügyminiszter írt alá - a tárca azt tudatta, hogy öt iráni vállalatot sújt szankcióval, mert hamis információk terjesztésével megpróbáltak beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba.

Az öt vállalat - köztük médiavállalatok - szankcionálása mellett Washington a terroristák listájára helyezett számítógépes támadásokban résztvevő több iráni személyt is. Amerikai álláspont szerint ugyanis kapcsolatban állnak az Egyesült Államok által terrorszervezetnek nyilvánított Forradalmi Gárdával.

"Az iráni rezsim túlságosan is hosszú ideje alkalmazza az állami propagandagépezetet arra, hogy hazudjon az iráni népnek és felszítsa a gyűlölet lángjait az Egyesült Államok ellen. Irán most ugyanezen propaganda-, és médiastruktúra némelyikét veti be annak érdekében, hogy megpróbálja aláásni a választásokat az Egyesült Államokban" -- olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Címlapkép: Getty Images