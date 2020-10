Riasztó a helyzet egyes európai városokban - Telnek meg a kórházak

Kijárási tilalom lépett érvénybe szombaton Szlovákiában. Az Igor Matovic vezette szlovák kormány ezzel az intézkedéssel is igyekszik megfékezni az egyre terjedő koronavírus-járványt. A november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése is. Tilos viszont a temetőlátogatás is, ami - tekintettel a közelgő halottak napjára - érzékenyen érinti a lakosságot.