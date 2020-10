Hogyan készülj a következő válságra? Vezesd be az eurót!

Sok szenvedést és veszteséget okoz a világnak a koronavírus-válság. De minden rosszban van valami jó. A válságok például alkalmasak arra, hogy változtassanak az emberek gondolkodásán, és a kreatív romboláson keresztül, tüzelőanyaggal lássák el az innovációt.

Gazdasági válságokban egyébként nem szenvedünk hiányt, szinte minden évtizedre jut egy – néha több is (az elmúlt harminc évben például legalább 5-6 olyan válság volt, ami a magyar gazdaságot is meglegyintette). Ne legyenek afelől kétségeink, hogy a koronaválság után még a 20-as években szembejöhet velünk a következő válság. Ez sajnos elkerülhetetlen.

Hogy mi lesz a következő válság oka, és így milyen lesz a természete, azt ma lehetetlen pontosan megjósolni. Mindazonáltal akármilyen válságról is beszélünk, vannak olyan kísérőjelenségek, amelyek ilyenkor rendre megismétlődnek. A pénzügyi piacokon ilyenkor a befektetők óvatossá, kockázatkerülővé válnak, igyekeznek biztonságosnak hitt befektetésekbe menekíteni a pénzüket, a magasabb kockázatú pénzügyi eszközök iránti kereslet pedig megcsappan. Jellemzően leértékelődnek a feltörekvő országok devizái. Magyarország a befektetők térképén továbbra is ebbe, a magasabb kockázatú csoportba tartozik.

A gazdasági válság első feltűnő tünete a forintgyengülés - most is és a múltban is (grafikon 1). A gyengébb forint magasabb inflációt okoz, és relatív vagyonvesztést okoz a magyar emberek többségének. A gyors és kiszámíthatatlan árfolyamváltozás pedig az üzleti tervezés során okoz problémát. Ilyenkor a jegybanki kamatok is rendre megemelkednek, ami pedig a vállalati és a lakossági hiteleket teszi költségesebbé. Ez pedig visszaveti a beruházást és a fogyasztást. Szóval a gazdasági válságokkal együtt járó pénzügyi fertőzés számottevő addicionális jóléti veszteséggel jár.

Az EUR/HUF árfolyam alakulása

A fenti forgatókönyv nyilván nem hangzik jól. A magyar állampolgároknak és a Magyarországon működő vállalatoknak elemi érdeke a stabil árfolyam és az alacsony kamat. De ameddig Magyarország a feltörekvő országok csoportjába tartozik, és önálló fizetőeszközzel rendelkezik, addig a gazdaságpolitika nem tudja ezt a kettőt egyszerre biztosítani. A következő válságban biztosan nem, de nagyon valószínű, hogy válságok közötti nyugalmi időszakban sem.

Most a hazai bankközi kamat a korábbi évekhez mérten ötször magasabb (0,75%) – igaz, hozzátehetjük, hogy ez azért történelmi távlatban nézve nem magas. Köszönhetően talán leginkább az MNB találékonyságának, a kamatemelkedés az új hitelek árazásában nem látszik, mind a lakáshitelek, a személyi hitelek (ezek különösen) és a vállalati hitelek átlagos kamatlába is kicsit alacsonyabb idén ősszel, mint tavaly vagy tavalyelőtt. De közben az euró árfolyama 365 forint, miközben tavaly ilyenkor 330 volt. Azért ez sokaknak fáj.

Az „impossible trintiy” az egyetemi nemzetközi pénzügyek kurzusok egyik alaptétele. Ez arról szól, hogy a nyitott tőkepiac, a stabil devizaárfolyam, és az önálló monetáris politika hármasa egyszerre nem valósítható meg. Valamelyikről le kell mondani, a másik kettő érdekében. Magyarország estében a nyitott tőkepiacok olyan adottság, amire értelemszerűen nem lehet nemet mondani. Így a választás a stabil deviza és az önálló monetáris politika közötti. A hazai példa jól szemlélteti az „impossible trinity” tétel igazságát. Az elmúlt években és idén kaptunk egy alacsony, vagyis a beruházásokat és a gazdasági növekedést támogató hazai kamatkörnyezetet és egy kiszámíthatatlan, de alapvetően gyengülő pályán mozgó forintot. A korábbi időszakokban pedig jellemzően magas, vagyis a gazdasági növekedést nem támogató hazai kamatkörnyezet mellett viszonylagos árfolyamstabilitást. Jó hír, hogy ebből a csapdahelyzetből van kiút. Az euróövezeti tagság egyszerre biztosítja a stabil (rögzített) árfolyamot és a tartósan alacsony – a jelenlegi hazainál is alacsonyabb – kamatkörnyezetet. De az euró bevezetésének a kérdése kikerült a hazai gazdaságpolitika aktualitásai közül.

Szokás úgy érvelni az euró bevezetése ellen, miszerint a Frankfurtban meghatározott kamatpolitika nem lehet ideális a periferiális, felzárkózó és sajátos adottságokkal rendelkező magyar gazdaság számára. Mindazonáltal, véleményem szerint az euróövezeti alacsony kamatkörnyezet és az euróövezeti eszközvásárlási programok egy válság során hatékonyabb védelmet biztosítanak, mint amit saját erőnkből képesek vagyunk megteremteni. Egyébként válságon kívül is. A másik érv az euró bevezetése ellen az árfolyam rögzítésének a veszélyéről szól, arról, hogy a versenyképesség forint-leértékelésen keresztül történő menedzselésének eszközét ebben az esetben végérvényesen elveszítjük. A versenyképesség javításának számos kívánatos módja van. Ezek között sorolnám fel például a képzett és egészséges emberekből álló társadalmat, az erős intézményrendszert, a társadalmi bizalom magas fokát, a magas beruházási rátát, az innováció támogatását. A forint leértékelését nem tudnám jó szívvel idesorolni. Szlovákia elmúlt majd 12 éves euróövezeti tagságán és az általa bemutatott felzárkózási pályán vagy akár a balti országok példáján keresztül értelmezve nehezen tudom igazoltnak tekinteni a fenti kifogásokat.

Az euró bevezetése együtt jár a nyitott tőkepiacok mellett is a stabil (rögzített) árfolyammal és az alacsony kamatokkal. Így az euróövezet tagjaként a következő válságban sem a kamatok emelkedése, sem a hazai deviza árfolyamának elszállása nem okozna jóléti veszteséget a magyar társadalomnak. A mostani válság során tapasztalt jelenségek értelmezése alkalmat ad a hazai közgazdász-társadalomnak, hogy az euró magyarországi bevezetésének a témáját újra napirendre tűzze, valamint arra, hogy a magyar gazdaságpolitika irányítói újragondolják a hivatalos magyar álláspontot euróbevezetés ügyében. Szerintem ez lehetne az egyik a koronavírus pozitív hozadékai közül.

