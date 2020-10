Közleményt adott ki az MNB a Revolutról: az írásban azt akarják egyértelművé tenni, hogy a Magyarországon igencsak népszerű fintechcég melyik ága milyen szolgáltatást nyújt hazánkban és milyen jogszabályi feltételek vonakoznak a magyar ügyfelekre. A közlemény kiadására valószínűleg a Brexit miatt került sor, de közre játszhatott az is, hogy mostanság a fintechet sok kritika éri az inkumbens szereplők részéről.

A hazai ügyfeleknek elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Revolut-csoport több társasággal működik Magyarországon. Közülük a legfontosabb az angliai Revolut Ltd., illetve leányvállalata, a litvániai Revolut Payments UAB. Ezek a székhelyük tagállamában elektronikuspénz-kibocsátói és pénzforgalmi pénzügyi felügyeleti engedéllyel, hazánkban pedig a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó regisztrációjával és tényleges magyar ügyfélkörrel rendelkeznek - írja az MNB közleményében.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból (EU) való távozásával a hazai ügyfeleknek pl. előre fizetéses kártyaszámla-vezetést, átutalásokat, illetve devizaváltást kínáló Revolut Ltd. magyar ügyfeleinek szerződései is átkerültek az ugyanolyan szolgáltatást nyújtó, továbbra is az EU-n belül működő Revolut Payments UAB-hoz.

2020. év végén a Revolut Bank UAB (szintén a Revolut Ltd. leányvállalata) a litvániai pénzügyi felügyelettől banki engedélyt szerzett, s később Magyarországon is engedélyt szerzett határon átnyúló, betétgyűjtésre vonatkozó banki szolgáltatásra.

E Revolut-társaságok üzleti megbízhatósági, fogyasztóvédelmi felügyeletét a brit és litván pénzügyi felügyeleti hatóság végzi. Az MNB-nek („fogadó országbeli” felügyeletként) korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak: az ügyfelek érdekét, a közjót sértő ügyben elsődlegesen az anyaországbeli felügyeletnél kezdeményezhet lépést, s maga akkor hozhat arányos ideiglenes intézkedést, ha az adott intézmény az ügyfeleik kollektív érdekét súlyosan sértve szegné meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó törvényt. E keretek közt az MNB mindenkor fellép, s tájékoztatja a nyilvánosságot a felmerülő kockázat – pl. a hazai ügyfelek számára szokatlan, s eltérő átláthatóságú díjstruktúra – vagy jogsértés esetén.

A három Revolut-társaság ügyfélszámláin lévő pénzekre nem terjed ki a hazai Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme. A Revolut Bank UAB-nél elhelyezett betétekre a litván betétbiztosítási rendszer vállal 100 ezer euróig visszafizetési garanciát.

Az elektronikuspénz-kibocsátó és pénzforgalmi intézmények nem tagjai az anyaországuk szerinti betétgarancia rendszernek sem. Az ügyfélpénzek visszafizetése saját szabályszerű működésükön múlik, azt nem harmadik fél biztosítja. Uniós előírás pl. számukra, hogy az ügyfélpénzekkel nem rendelkezhetnek sajátjukként, azt hitelintézetek letéti számláin/alacsony kockázatú eszközökben kell tartaniuk vagy garanciával, kezesi biztosítással fedezniük.

Szerződéses jogvita esetén egy magyarországi ügyfél – a határon átnyúló fintech céggel kötött szerződésében a kommunikációra meghatározott nyelven – közvetlenül az adott társaságnál jelezheti panaszát. Ha a társaság válasza nem megfelelő, 6 hónapon belül az annak székhelye szerinti angliai vagy litván vitarendezési fórumhoz fordulhat annak nyelvén. A magyarországi lakó-/tartózkodási helyű ügyfelek igénybe vehetik az európai pénzügyi vitarendezési fórum, a FIN-Net eljárását is, (ezt itthon a Pénzügyi Békéltető Testület koordinálja).

Általánosságban a határon átnyúló fintech szolgáltatókkal való szerződéskötés előtt célszerű tájékozódni, s összevetni az azok által kínált szolgáltatások tényleges tartalmát, illetve azok költségeit pl. a magyarországi hagyományos bankokéval. A kalkulációhoz előzetesen érdemes azonosítani a konkrét szolgáltatási igényt (pl. készpénzmentes szolgáltatás vagy gyakori készpénzfelvétel; főképp pénzforgalmi szolgáltatások vagy betét és hitelezési igény stb.)

A Revolutot manapság sok kritika éri itthon, az inkumbens pénzintézetek is támadás alá vették a fintechet a fennálló adózási és árazási helyzet miatt, az év elején pedig az MNB adott ki figyelmeztetést:

