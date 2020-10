Hogy látják a magyar államot a hitelminősítők, és számít-e a besorolás?

A Moody's a koronavírus-járvány második hullámának kezdetén pozitívra javította a magyar szuverén besorolás kilátását, lényeges azonban a kiadott minősítés mögé tett elemzés is. Az EU-val való súrlódás és a pandémia súlyosbodása ugyanis mint lefele mutató kockázat jelenik meg, a világkereskedelmi bizonytalanságok mellett. Érdemes megemlíteni, hogy a magyar besorolás a leggyengébb a visegrádi térségben, még felminősítés esetén is az maradna. De miért is olyan érdekes, hogy mit mondanak a hitelminősítők?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet A három nagy hitelminősítő intézmény egyike, a Moody’s a szokásos felülvizsgálati ciklusa szerint idén szeptember 25-én tette közzé a magyar szuverén (állami) adósság besorolását. A közlemény kedvező volt, hiszen nem rontott az osztályzaton, megerősítette az addigi Baa3 besorolást, sőt „pozitív kilátások” megjegyzéssel látta el. A szakmai körökön kívül különösen ez utóbbit okozhatott meglepetést, hiszen a szeptember a járvány második, és immár igen erőteljes hullámát hozta el, a 2020-as év gazdasági-pénzügyi számaiban pedig szembeötlő a gazdasági visszaesés és az államháztartási pozíciók romlása. Moody's A hitelminősítői szakma döntéseinek értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy az értékelés – amely egyébként nem az ország gazdaságára, hanem az állam ("szuverén") fizetési ígéreteinek bonitására, jóságára vonatkozik – középtávra szól, ami a gyakorlatban kettő-négy évet jelent. A Moody’s a közleményében megadta, hogy milyen középtávú prognózisra alapozta az osztályozást és a „pozitív kilátások” megjegyzést, amely a hitelminősítői szóhasználatban esélyt jelent a felminősítésre az átfogott időszakon belül. A besoroláshoz fűzött negatív, stabil vagy pedig pozitív kilátás tehát nem önmagában értelmezhető, hanem az adott besorolás lehetséges változási irányára utal. Lényeges a kiadott minősítés mögé tett elemzés. Ez esetben a hitelminősítő a 2020-as államháztartási hiányt 7,3 százalékra várja azzal, hogy 2024-ig visszatér a deficithányad a GDP 3 százalékára. A hipotézisek között szerepel, hogy a 2020-as gazdasági visszaesés 5,5 százalékos lesz, a 2021-es prognózis +4 százalék, és a 2022-2024-es évek átlagában a magyar gazdaság 3,5 százalékos növekedési pályán haladhat. Átnéz tehát a 2020 első félévében bekövetkezett visszaesésen, költségvetési pozícióromláson, és a 2020 nyári ismeretek valamint a kormányzati bejelentések alapján vázol fel egy hipotetikus pályát, ami a rating, a besorolás indoklásául szolgál. Standard & Poor's A Baa3-nak más taxonómia szerint a BBB- felel meg. A másik nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's az április 28-i közleményében megtartotta az addigi BBB besorolást (egy fokozattal jobb, mint a BBB-/Baa3), csupán a felminősítés lehetőségére utaló "pozitív kilátás" kiegészítést vette vissza stabilra. Van tehát némi értékelési eltérés az intézmények között, ami következik az alkalmazott modellből, a kilátások megítéléséből, és ilyen gyorsan változó időkben a prognóziskészítés időpontjából is. Az S&P a rating-döntéshez csatolt makrogazdasági szövegben 2020-ra 4 százalékos visszaesést és 2021-ra azt túlkompenzáló 4,8 százalékos növekedést, a válságos 2020-as évre csupán a GDP 5 százalékát kitevő költségvetési hiányt feltételezett. A tavaszi munkahipotézisük szerint a deficitráta 2021-től visszatér a maastrichti szint alá. Ám már csupán egy negyedévre rá, a 2020. augusztus 14-én közzétett kommentárjában – megtartva a BBB besorolást és annak középtávú fennmaradására utaló "stabil" jelzést – a S&P 2020-ra 5 százalékos visszaesést és 6 százalékos költségvetési hiányt prognosztizál. Fitch Ratings Nézzük a Fitch állásfoglalását. Augusztusi közleményében megerősítette a BBB besorolást, stabil kilátásokkal. A költségvetés ez évi hiányát 5,8 százalékra, a jövő évit 3,4 százalékra becslik, a 2020-as recessziót 5,9 százalékosra prognosztizálja, 2021-re 5,4 százalékos növekedést feltételeznek. A besorolás melletti érvek között előkerül – csakúgy, mint a 2019-es közleményükben – a nagy államadósság és a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságából fakadó kockázat. A minősítések mögött A besorolás értelmezéséhez és értékeléséhez mindig érdemes megnézni a "kisbetűs részeket". A rating az ökonometriai modellen túl egy sor feltételezésen nyugszik; ezek egy része a külvilágra, más az adott ország belső ügyeire vonatkozik. Az áttekintett három intézmény mindegyike érzékeli a fékek és ellensúlyok nélküli kormányzásból fakadó többlet bizonytalanságot, megemlítik a gazdaságpolitika unortodoxiája miatti kockázatokat (korábban a prociklikus gazdaságpolitikai gyakorlatot is felrótták). Ugyanakkor hazánk és az egész térség pénzügyi kilátásain sokat javított az EU hétéves költségvetéséről valamint az uniós pénzügyi mentőcsomagról szóló nyári bejelentés. A szöveges értékelések visszatérően utalnak a közbeszerzések transzparenciája körüli bajokra, a korrupcióra. A jövőt illetően feltételezik, hogy az EU intézményei szigorúbban ellenőrizik a megnövelt uniós transzferekhez való hozzáférést. A rating odaítélésében az EU-val való súrlódás és a pandémia súlyosbodása mint lefele mutató kockázat jelenik meg, a világkereskedelmi bizonytalanságok mellett. A szuverén kockázati besorolás tehát eléggé feltételes. Mind a kritikusnak érzett, mind a meglepően kedvezőnek látszó osztályozás a maga helyén értékelendő, különösen annak ismeretében, hogy bár bizonyos szabályozói hatásokkal járhat a rating és annak módosítása (kockázatérzékeny pénzügyi intézmények megváltoztathatják az érintett ország állampapírjából tartott állományukat), de a nagybefektetők nem a hitelminősítői bejelentésekből értesülnek a jelentős nemzetgazdasági változásokról. Leghátul a visegrádi térségben Mielőtt azonban a közvetlen gazdasági hatásokra pillantanánk, érdemes megemlíteni, hogy a magyar besorolás a leggyengébb a visegrádi térségben, még felminősítés esetén is az maradna. Nekünk e vonatkozásban Románia, Horvátország és Bulgária lett a referenciánk. Saját pénzügyi múltunkhoz képest is gyenge, hiszen járt már a magyar állam az "A" kockázati osztályban, még jóval a 2008-as pénzügyi válság előtt; a mai szintet bizony már az 1990-es évtizedben elértük, holott még messze volt az EU-tagság a maga piacra jutási előnyeivel és hatalmas transzfereivel. Nyilvánvalóan visszahúz minket az államadósság (a térségben a horvátok után a legnagyobb arányú), amely minden kockázati modellben kulcsváltozó, továbbá belejátszik az állami működéssel és a követett gazdaságpolitika kiszámíthatóságával kapcsolatos kvalitatív kockázat-értékelés. A térség országaink szuverén besorolása (Standard & Poor’s, 2020. október) Bulgária BBB Horvátország BBB- Csehország AA- Észtország AA- Magyarország BBB Lettország A+ Litvánia A+ Lengyelország A- Románia BBB- Szlovákia A+ Szlovénia AA- Forrás: a szerző gyűjtése De vajon számít-e az államadósság tényleges finanszírozásában a besorolás? Különösen leminősítéskor vagy pedig a remélt felminősítés elmaradásakor rendre elhangzik, hogy a pénzügyi piacok nem törődnek a ratinggel, és különben is a hitelminősítők jócskán melléfogtak a pénzügyi válság idején. (Ezek a kritikák érdekes módon említetlenül maradnak felminősítés esetén). A hitelminősítők renoméja valóban sokat romlott 2008 körül, noha nem a szuverén kockázat becslések körül voltak a nagy hibázások. Mégis olyan átfogó indikátorról van szó, amely valamilyen mértékben kihat a forráshoz jutás feltételeire, a hitelkamatokra, a CDS-felárakra. Igaz, néhány év óta, a rendkívül alacsony nemzetközi kamatszint mellett a kevésbé előkelő besorolású államok is elég olcsón jutnak kölcsönhöz. A magyar állam kamatterhe ma sokkal kisebb, mint volt egy évtizede vagy még régebben, az akkori kamatkörnyezetben. Piaci megítélésünket jelzi az államcsőd elleni biztosítás költsége is, amely kedvező (lásd az ábrát). A mostani állapot azonban változhat. Az állami bevételek kiesése és a gazdaságösztönzési célú kiadásnövelés együttes hatására megugrik a deficit a világ legtöbb országában, és hatalmas összegű hiteligénnyel jelennek meg az államok a pénzügyi piacokon. A jegybankok egy ideig monetizálhatják a növekvő államadósságot akár közvetlenül (a QE keretében), akár pedig a bankoknak nyújtott kedvezményes hitelek közvetítésével, de csak az inflációs folyamatok beindulásáig. Ezeknek a folyamatoknak a sebességét ma nehéz megítélni. Mégsem zárható ki a kamatok szintjének országonként, kockázati osztályokként eltérő mérvű megemelkedése, a pénztulajdonosok kockázati étvágyának megváltozása. Lehet, hogy ismét érdemes lesz figyelni a szuverén kockázati besorolás alakulását. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. Címlapkép: Getty Images