Eljött a kiábrándulás ideje: már senki nem hisz abban, hogy Magyarország olcsón megúszhatja a válságot

A kormány várakozásai szerint 6-6,5 százalékkal eshet vissza idén a magyar gazdaság teljesítménye, majd onnan 2021-ben is az eddig vártnál kisebb visszapattanás jöhet. Hasonlóan vélekednek a Portfolio által megkérdezett banki elemzők, így az év végéhez közeledve szinte biztosra vehetjük, hogy a tavasszal még pesszimistának számító szakembereknek lesz majd igazuk.

A kormány is belátta, hogy mélyebb lesz a recesszió

Varga Mihály jelentette be egy pénteki konferencián, hogy az eddiginél mélyebb gazdasági visszaeséssel számol már a kormány. A legutolsó előrejelzés 5-6%-os GDP-csökkenésről szólt, de ennek inkább az alsó széléhez közelebb, egy konferencián 5,1%-os adat hangzott el a Pénzügyminisztérium államtitkárától. Ezt módosította most 6-6,5%-os visszaesésre a kabinet.

Ma már a kormány új prognózisa nem lóg ki durván a sorból, de ha visszatekerjük az időt fél évvel, amikor még 3-8 százalék között szóródtak az előrejelzések, akkor

egyre biztosabban mondhatjuk, hogy a pesszimistáknak lett igazuk.

Erre utal, hogy szeptember végén az MNB is beadta a derekát, és jelentősen rontotta becslését, illetve októberben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is jócskán visszavett a tavaszi optimizmusból. A pénteki bejelentés egyébként azt is jelentheti, hogy a kormány nem látja túl biztatónak a harmadik és a negyedik negyedéves számokat. Korábban többször hivatkoztak arra, hogy különböző mutatók (közúti forgalom, elektronikus pénztárgépek adatai, adóhatóság statisztikái stb.) gyakorlatilag heti aktivitási statisztikát látnak, ezek alakulhattak most a vártnál rosszabbul.

Hivatalosan egyelőre annyi a biztos, hogy a magyar GDP az első félévben a KSH adatai szerint 6,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbi szinthez képest. A harmadik negyedéves adatot november 13-án, vagyis két hét múlva pénteken közli a statisztikai hivatal. A vártnál gyengébb új előrejelzés alapvetően két tényezőnek köszönhető:

Egyrészt lehet, hogy a kormány látja, hogy a harmadik negyedévben a visszapattanás a vártnál kisebb volt. Tavasszal még az volt a várakozás, hogy a második negyedéves mélypontról gyorsan magára találhat a gazdaság.

Másrészt a járvány második hulláma a negyedik negyedévet illetően is komoly bizonytalanságot hordoz. Sorra látjuk Európában a komoly korlátozó intézkedéseket, lezárásokat, ezek pedig a magyar gazdaságot is érzékenyen érinteni fogják.

A bankok még innen is lefelé mutató kockázatokat látnak

A Portfolio épp a napokban kérdezte meg a banki elemzőket, hogy látják az idei gazdasági kilátásokat, a szakemberek többsége most reálisnak gondolja a kormány előrejelzését. A megkérdezett magyar bankok 2020-as GDP-előrejelzésének mediánja 6,2%-os visszaesést feltételez, vagyis szinte pontosan akkorát, mint most a kormány.

A különbség talán csak annyi, hogy az elemzők előrejelzései még nem feltétlenül tartalmazzák teljes egészében a járvány második hullámának napról napra romló képet mutató információit. A CIB Bank például válaszában kiemelte, hogy az 5-6%-os visszaesésről szóló előrejelzésükben „a kockázatok lefelé erősebbek”.

Ez a forgatókönyv azzal konzisztens, ha a járvány második hulláma nem vált ki a gazdasági aktivitást ismét erősen korlátozó járványügyi intézkedéseket és a jövő év második felében széles körben elérhető válik a Covid-19 elleni vakcina – kommentálta 6,3%-os visszaesésre vonatkozó előrejelzését az OTP Bank. Jövőre 5,8%-os visszapattanást vár a bank, ezt ronthatja, ha később lesz elérhető a vakcina, illetve elhúzódik a második hullám.

Sajnos a második hullámban a fertőzés gyorsan terjed a régióban és Magyarországon is, így érdemben megnőtt annak az esélye, hogy ilyen intézkedések bevezetésére kerüljön sor, ami az alapforgatókönyvhöz képest 1 százalékpontos negatív kockázatot jelenthet

- teszik hozzá.

A Takarékbank elemzői szerint a járvány terjedésével kapcsolatos negatív kockázatok mellett vannak pozitívak is, ilyen lehet az ipar vártnál kedvezőbb alakulása, illetve az autóipari kilátások.

A K&H Bank is azt emelte ki, hogy várakozásaik szerint a gazdaság teljesítményének harmadik negyedévben elkezdődött visszapattanása lelassul az őszi hónapokra. Ráadásul a vírus gyors terjedésének megfékezése érdekében hozott európai szigorítások a külpiacainkra kedvezőtlenül hatnak, így az exportkereslet a magyar termékek iránt mérséklődhet. További kockázat, hogy Magyarországon is szigoríthatnak a korlátozásokon, amely elsősorban a szolgáltató szektort érintheti kedvezőtlenül.

