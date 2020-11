Ilyen lesz az új világ hétfőtől Magyarországon a koronavírus miatt

November 2-ától újabb szigorítások lépnek életbe Magyarországon a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. A miniszterelnök korábban erről úgy beszélt, hogy új világ jön Magyarországon. Bemutatjuk, miben lesz ez más, mint eddig.

Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy a kormány kiterjeszti hétfőtől a maszkviselés kötelezettségét a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre. Még aznap meg is jelent a Magyar Közlönyben a kötelező maszkhasználat kiterjesztéséről szóló kormánydöntés.

Orbán Viktor ezt a döntést a péntek reggeli rádióinterjújában úgy nevezte, hogy hétfőtől a maszkviselés kapcsán az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik.

Eddig a rendőrség kért, magyarázott, mostantól már büntet és kész.

"Én abban látom a kulcsot, hogy a maszkviselést be kell tartani. A helyzet és a fertőzés arányszámai arra késztetnek minket, hogy tekintsük úgy, vége a beszoktatási időszaknak. A maszkot hordani kell, aki nem hordja, az felelőtlen és veszélybe sodorja az ismerősi körét. A rendőrségnek joga van bezárni az éttermet, akár kulturális és sportrendezvényeket is. Eljött ez a pillanat is" - magyarázta a kormányfő.

Az új szabályok

A csütörtökön megjelent rendelet a kötelező maszkhasználatot illetően kimondja:

A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a 6. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, illetve vendégként

köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az is szerepel a szabályok között, hogy az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

A maszkviselés módjára is részletesebb szabályok vonatkoznak:

(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.

(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.

(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

A szankciók megfogalmazása is változott. Ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a maszkhasználati kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor

a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja - szól a rendelet.

A jelenlegi szankcionáló szabályok ezek:

a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,

b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,

c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,

d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Vagyis értelmezésünk szerint hétfőtől nem lesz sorrendiség és egymásra épülése a szabályok megszegésének, a bírság azonnali kiszabása sem kizárt.

Ez komoly visszatartó erő lehet, amikor valakiben felmerül, hogy nem használ maszkot és erre utalhatott Orbán Viktor is, amikor azt mondta: jön az új világ hétfőtől.

A rendelet kiegészül azzal a szabállyal is, hogy a rendőrséget kereskedelmi hatóságként jelölik ki, lefolytathat ellenőrzéseket és alkalmazhatja a fenti jogkövetkezményeket is.

Ezért kell nagyobb szigor

Érdemes azt is kiemelni, hogy bár Magyarországon a szankcionálás tekintetében új világ kezdődik a maszkhasználatot illetően, ez a meglévő intézkedés kibővítését jelenti, nem az újabb szelektív járványügyi lépéseket, a kormány egyelőre tartózkodik az újabb szelektív intézkedések meghozatalától, mert úgy véli, hogy az egészségügyi ellátórendszer még bírja a terhelést.



Közben a környező országok (valamint Németország és Franciaország is) ráléptek a szigorúbb intézkedések útjára. Lengyelországban és Csehországban boltokat zártak be, Szlovákiában kijárási tilalom lépett életbe. Ausztriában pedig keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak.

A kormány tehát nem lép erre az útra, mert érvelése szerint az egészségügyi ellátórendszer és a kórházi kapacitások bírják a betegek ellátását. Közben a legfrissebb adatok szerint minden mutató a járvány gyorsulását mutatja Magyarországon, a kórházban ápoltak száma már közelíti a 4500 főt és több mint 300-an vannak lélegeztetőgépen.

