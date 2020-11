Negatív rekordot döntöttek az atomerőművek, miközben sokan tőlük is várnák a világ megmentését

Folytatódik a nukleáris energia globális térvesztése a megújuló energiaforrásokkal szemben; világszerte 408 nukleáris reaktor üzemelt 2020 közepén, ami harmincéves mélypontot jelöl - derül ki az iparág 2020-as státuszjelentéséből. A világ új atomerőművek létesítésére irányuló beruházásai összességében mindössze körülbelül a tizedét teszik ki a szél- és napenergiába áramló beruházásoknak. Az 52 épülő új reaktor közül legalább 33 késést mutat az eredetileg tervezett menetrendhez képest, és nem ritkák a jelentős költségtúllépések sem.

2019-ben világszerte hat új nukleáris reaktor állt termelésbe, ami héttel kevesebb az időszakra tervezettnél, miközben öt régi egységet bezártak. A jelenlegi globális atomerőmű kapacitás teljesítménye 362 gigawatt, miután 2019-hez képest 2,2 százalékkal csökkent - állapítja meg a nemzetközi együttműködésben készült, szeptemberben kiadott 360 oldalas World Nuclear Industry Status Report 2020 (WNISR2020). A teljes globális atomerőmű kapacitás 2019-ben még minimálisan, 2,4 gigawattal bővülni tudott, de ez a szám eltörpül a telepített új megújulós áramtermelő kapacitások 184 gigawattjával összevetve.

A flotta megfogyatkozása ellenére az atomerőművek, ha nem is jelentősen, de 3,7 százalékkal növelni tudták az általuk megtermelt villamos energia mennyiségét (2657 TWh) 2019-ben (nagyrészt a kínai termelés 19 százalékos megugrásának köszönhetően). A világszerte megtermelt elektromos áram 10,35 százalékát így atomerőművek állították elő tavaly, az egy évvel korábbi 10,15 százalékot követően. A rekordot az 1996-os év tartja, amikor a nukleáris energia súlya a globális árammixben 17,5 százalék volt. (A primer energiafogyasztás forrásai között a nukleáris aránya 2014 óta stabilan 4,3 százalék körül alakul.)

A reaktorépítési láz csillapodása értelemszerűen az erőművek átlagéletkorának emelkedését vonja maga után: az immár 1984 óta tartó trend eredményeképpen az atomerőművek átlagos életkora jelenleg mintegy 31 év, 20 százalékuk azonban már több mint 40 éves. Ahhoz, hogy a globális mixben betöltött súlyuk 2030-ban is a jelenlegi szinten maradhasson, az új atomerőmávek építésének ütemét az előző évtizedhez képest több mint kétszeresére kellene gyorsítani a jelentés szerint (5,8 darab új reaktor/évről 13,7/évre).

A világ országaiban 2020 júniusának végén összesen 52 új reaktor (53,5 GW) építkezési munkálatai zajlottak (ebből 15 a Roszatomhoz kötődik), a szám ötévnyi csökkenés után hat darabbal (8,9 gigawattal) emelkedett éves összevetésben. Az épülő új egységek közül azonban legalább 33 késést mutat az eredetileg tervezett menetrendhez képest. Ezek közül 12 építkezés esetében már többször túlléptek határidőket, míg 4 egységről először tavaly jelentették, hogy csúszik a kivitelezésük. Nyolc esetben már több mint tíz éve tart az építkezés, de akadnak olyan futó projektek is, ahol 35, illetve 44 évvel ezelőtt kezdődött a munka. Az új egységek átlagos építési ideje 7,3 év, miközben 2017 közepén még csak 6,2 év volt.

Az atomerőmű építését tervező országok számára figyelmeztető lehet, hogy 1970 és 2020 között összesen 93 projektet függesztettek fel vagy töröltek, az időszak során indult 773 építkezés mintegy nyolcadát.

A beruházások elhúzódása részben a koronavírus-járvány számlájára írható, de korántsem mindegyiké. A pandémia ezen túl egyéb negatív hatásokat is gyakorolt a szektorra. Például az Egyesült Államokban egy éppen a fűtőanyag-utántöltés stádiumában járó atomerőmű dolgozói és a kapcsolódó munkálatokban részt vevő személyzet tagjai közül több százan fertőzödtek meg koronavírussal, de máshol is számos tesztelési, karbantartási és javítási tevékenységet kellett felfüggeszteni, törölni vagy nem megfelelő körülmények között elvégezni. Az üzemeltetési költségek ebből fakadó emelkedésével párhuzamosan a villamos energia kereslete és ára visszaesett, ami ugyancsak érzékenyen érintette az atomerőmű-üzemeltetőket.

A jelentés szerint a világ új atomerőművek létesítésére irányuló beruházásai összességében mindössze körülbelül a tizedét teszik ki a szél- és napenergiába áramló beruházásoknak, a reaktorok magas tőkeköltsége pedig megkívánja, hogy az erőművek csaknem folyamatosan termeljenek, így redukálva a kilowattóránkénti tőkeköltséget. De az atomerőművek arra is vannak kitalálva, hogy magas kihasználtsággal, közel maximális teljesítményen üzemeljenek az idő nagy részében. A zsinórtermelésre képes nukleáris reaktorokat ugyan nem lehet közvetlenül összehasonlítani az időjárásfüggő megújulókkal, az azonban megállapítható, hogy utóbbiak terjedése és az energiatárolás költségeinek csökkenése nem az atomerőművekkel szemben támasztott verseny enyhülése irányába mutat.

A nukleáris energia teljes élettartamra becsült költsége (LCOE) az elmúlt évtizedben 26 százalékkal emelkedett a jelentés szerint, miközben a megújulók már az áramtermelés legolcsóbb forrásának számítanak (napenergia: -89%, szélenergia: -70%), igaz, jóval kisebb rendelkezésre állás mellett. A nukleáris energia így immár az áramtermelés legdrágább formája (a nemzetközi költségbecslés szerint 118-192 dollár/MWh, amely sokszorosa az új naperőművekének), nem számítva a csúcsüzemű gázerőműveket.

A trend hajtóerői között meg kell említeni, hogy az egyre több atomerőművét leszerelő Nyugat-Európa és Egyesült Államok néhány új projektje során a jelentés szerint "katasztrofális" költségtúllépés tapasztalható a tervezett menetrendhez képest látható csúszások mellett. A nukleáris energia helyzete azonban regionálisan jelentős eltéréseket mutat. Kína folytatta nukleáris kapacitása bővítését, a korábbiakhoz képest azonban lassuló ütemben, az orosz kormány pedig továbbra is finanszírozza a Roszatom "agresszív" nukleáris erőmű exportját olyan országokba, ahol mindeddig nem működött atomerőmű.

A jelentés szót ejt az úgynevezett kisméretű, moduláris reaktorokról (SMR) is, amelyek az utóbbi időben nagy figyelmet kaptak. A legtöbb SMR modell csak elméletben létezik, a jelentés szerint pedig a jelenlegi trendek szerint nem is valószínű, hogy néhány prototípuson kívül több is épülne majd belőlük. Az egyik, ha nem a legnagyobb kihívást az SMR-ek számára az jelenti, hogy az egységnyi teljesítményre számított költségük még a "normál" méretű, nagy atomerőművekét is meghaladja.

Az atomerőművek mellett szóló legerősebb érv az, hogy alacsony karbonemisszió mellett állítanak elő villamos energiát. Napjainkban a világban "tisztán" termelt elektromos áram mintegy harmadát nukleáris reaktorokban állítják elő. A klímaügy felértékelődésével ezért egyre inkább előtérbe kerül az erőművek üzemidő-hosszabbítása, ahogyan ez a Paksi Atomerőmű négy régi blokkja esetében meg is valósult. A nukleáris energia ágazat mégis szenved a jelentés szerint. Ennek egyik oka az atomerőművek jelentős tőkeköltsége, illetve üzemeltetési költsége, ezért az Egyesült Államokban nem egy reaktor működtetése szempontjából kritikus szerepet kapnak a karbonmentes termelés által indokolt támogatások.

Az atomerőművek ugyanakkor egyre inkább ki vannak téve a klímaváltozás kibontakozásával mind gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségeknek is. A jelentés a 2020. szeptember 3-i dél-koreai eseményeket idézi, amikor is a Kori Atomerőmű négy reaktora automatikusan lekapcsolt a tájfun villamosenergia-átviteli hálózatra gyakorolt hatásai miatt. A szóban forgó reaktorok az ország áramtermelésének mintegy 7 százalékát biztosítják, az események után így érthető módon felerősödtek az ellátás biztonságával kapcsolatos aggályok. Az egyéb, nukleáris energia elleni, illetve a kivezetésük felgyorsítása melletti érvek között a jelentés a nukleáris energia lehetséges háborús célokra való alkalmazását is megemlíti, ahogyan a kétségkívül ritkán előforduló, de annál súlyosabb hatásokkal járó nagy nukleáris baleseteket is.

Mégis, a fenti aggályok, valamint a nukleáris hulladék hosszú távú elhelyezésének problémáját elismerve, de ezek ellenére mások mellett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is a nukleáris energia szerepének növelését sürgeti, annak CO2-mentes jellege miatt.

Az IEA szerint a nukleáris energia súlyának csökkenése a globális energiaellátásban veszélyezteti az emberiség klímacéljainak elérését, de a villamosenergia-ellátás biztonságát is. Az IEA úgy véli, a Párizsi Klímaegyezmény célja csak akkor teljesíthető, ha a nukleáris energia részaránya a világ áramtermelésében ismét eléri a 15 százalékos részarányt. Eszerint, mivel a globális villamosenergia-fogyasztás a következő évtizedekben jelentősen bővülhet, ehhez nem lenne elegendő a reaktorok élettartamának meghosszabbítása, de az új egységek építését is fel kellene gyorsítani.

A teljes, angol nyelvű World Nuclear Industry Status Report 2020 ingyen letölthető innen.

Címlapkép: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images