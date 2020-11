Koronavírus: több magyar megyénk is a veszélyzónában van

Az uniós tagállamok mindegyike által elfogadott egyik járványügyi mutatószámban két magyar megyénk, Vas és Nórád is a veszélyzónában van a magas fertőzöttségi mutatójával, igaz több másiknál is nagyon gyorsnak mondható a járvány terjedése (Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén), míg számos más megyénknél nincs egyelőre akkora baj – derült ki a Portfolio vizsgálatából.

Miután hétfőn este Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétre további szigorítások bejelentését jelezte és Novák Katalin tárca nélküli miniszter azt mondta, hogy a tavaszi korlátozások mindegyikét megvizsgálja a kormány, megnéztük, hogy az Európai Betegségmegelőző és Kontroll Központ (ECDC) jelenleg elérhető legfrissebb (43. heti), egész Európa minden megyéjét lefedő fertőzöttségi statisztikájában hogyan állnak a magyar megyék.

Korábban minden tagállam elfogadta, hogy az egyik legfontosabb járványügyi mutatószám az, hogy mennyi az utóbbi 14 nap új fertőzöttjeinek száma 100 ezer főre vetítve és ezt megyei szinten is lehet nézni a megyei lakosság arányában.

Ezek a tendenciákat, nem a napi gyors járványügyi változásokat ragadják meg és ezért fontos orientáló szerepük van a döntéshozók és a lakosság felé is.

Az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy több tagállamban 300-500 fős értékek környékén már területi, illetve országos korlátozások léptek életbe, igaz a tagállamok sokfajta stratégia szerint haladnak. Például az Egyesült Királyság előbb hetekig területi korlátozásokkal próbálkozott, majd mivel ez sem volt kellően hatásos, végül országos lezárásokra kényszerült. Máshol, például a németeknél már 150 fő körüli ráta mellett is úgy döntöttek, hogy egy hónapra lezárják az országot, hogy ez a terjedési ütem 50 fő alá csökkenjen vissza és enyhüljön a nyomás az egészségügyi rendszeren, ne fenyegessen a helyzet a rendszer túlterhelésével.

Mindezek ismeretében fontos, hogy idehaza mely megyékben mi a helyzet (a legfrissebb, 44. heti adatokat majd holnap töltik fel az ECDC adatbázisba). Szétbontottuk a dunántúli, a Dunától keletre eső megyékre a grafikonokat, illetve Budapestet és Pest megyét külön ábrázoljuk. Amint az első ábrán látjuk: a leggyorsabban Vas megyében terjed a járvány, 100 ezer főre vetítve a 43. héten már 450 fő kapta el a kórt, de nagyon gyorsan emelkedik Veszprém és Zala megyékben is a fertőzöttség, ami ugye az egészségügyi kapacitásokat is gyors ütemben terheli. Győr-Moson-Sopron megyében is magas a járvány terjedési üteme, igaz itt a görbe nem emelkedik annyira meredeken.

A Dunától keletre eső megyék között messze Nógrádban terjed a leggyorsabban a betegség, itt is 450 fő körüli a terjedés üteme 100 ezer főre vetítve, majd 250-300 közötti ráta Borsod, Szabolcs és Csongrád megyékben.

Ugyanígy a 250-300 fő közötti tartományba gyorsult a járvány terjedése Budapesten és Pest megyében is, de amint látjuk, a központi régióban a terjedés üteme már nem számít kiemelkedőnek.

Amennyiben az összes megyét és a fővárost egy pillanatfelvétel érdekében egy ábrára tesszük, azt kapjuk, hogy az ország két teljesen eltérő helyen található megyéjében (Vas és Nógrád) terjed a leggyorsabban a járvány, de Győr, Veszprém és Borsod megyékre is figyelni kell, majd következik Budapest, Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A leglassabban Somogy és Tolna megyékben terjed a betegség.

A legfrissebb, ma reggeli magyarországi járványterjedési adatokat ebben a külön cikkünkben írtuk meg:

Címlapkép forrása: MTI/Mészáros János