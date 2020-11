Koronavírus Magyarországon: kiderült, hány Covid-ágy van most még szabadon

Miközben egyre több hír érkezik, hogy telnek be a járványkórházakban koronavírus-betegek kezelésére fenntartott osztályok és egyes intézményekben elhalasztják az elektív beavatkozásokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tisztázó és nyugtató jelleggel közleményt adott ki azt hangsúlyozva: az a cél, hogy továbbra is jusson mindenkinek kórházi ellátás.

"Egész Európában és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy így is maradjon" - olvasható a tárca közleményében.

"Az egészségügyi ellátást a gyorsan növekvő betegszámmal együtt járó többletfeladatok mellett is biztonságos mederben tartjuk. Bár a koronavírus-járvány az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb kihívása elé állította világszerte az egészségügyet, Magyarországon a tavasszal jól bevált recept szerint rendszerszerű biztonsággal kezeljük a járványügyi helyzetet" - igyekszik mindenkit megnyugtatni a minisztérium.

"A kórházakat a járvány dinamizmusának megfelelően lépcsőzetesen nyitjuk meg, folyamatosan figyelve a kapacitásaikat, így a kijelölt intézmények egymást erősítve, fokozatosan kapcsolódnak be a koronavírus fertőzéssel kezelt betegek ellátásába országszerte. Ha egy elsődlegesen kijelölt kórházban a covidos betegek kezelésére felkészített ágyak 80 százaléka megtelik, akkor az az intézmény azonnal jelzést ad rendszernek, és abban a pillanatban belép a másodlagosan kijelölt kórház. Ennek köszönhető, hogy egyetlen beteg sem maradt ellátatlanul" - foglalja össze a protokollt az EMMI.

A kórházi ágyszámokat illetően európai viszonylatban harmadik helyen állunk - húzza alá a tárca. A foglalt kórházi ágyak aránya ma sem haladja meg a 60 százalékot, tehát az ágyak 40 százaléka szabad, az átirányított szakemberek aránya is rendkívül alacsony, ezért a koronavírus-fertőzött betegek kezelése mellett jelenleg a hagyományos ellátás is biztosított az egész országban.

Azt ugyanakkor nem említi meg a minisztérium, hogy egyre több intézményben halasztják az elektív műtéteket, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón már arról beszélt, hogy ennek lehetőségét már országos szinten is vizsgálják.

A mindeddig covidos betegek kezelésére felkészített ágyak száma országosan közel háromszorosa annak, mint ahány ágyon jelenleg fekszenek koronavírus-fertőzött, illetve Covid-gyanús emberek

- árult el egy friss adatot a tárca.

A szerda reggeli adatból tudjuk, hogy a tegnapi nappal bezárólag 4871 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 355-en vannak lélegeztetőgépen.

Vagyis a teljes covid-ágy kapacitás 14600 körül lehet és ebből még 9700 körüli ágy lehet szabadon.

Legalább ennyire fontos kérdés - amit viszont a tárca közleménye nem említ -, hogy ezt az ágymennyiséget humánerővel mennyire tudja kiszolgálni az ellátórendszer. Több szakértő is állítja ugyanis, hogy jelenleg nem az eszközök, ágyak, lélegeztetőgépek jelentik az ellátórendszer kapacitásának effektív felső határát, hanem a munkaerő. A munkaerő ellátottságot nehezíti az is, hogy a járvány felfutásával párhuzamosan az ellátó személyzet körében is jobban terjed a járvány, így egyre több orvos, ápoló esik ki a munkából (fertőződés vagy karantén miatt).

Az is nagy kérdés, hogy területileg miként oszlanak meg a szabad ágyak. Könnyen lehet ugyanis, hogy amíg egy megyében még igen sok kórházi ágy van, addig egy fertőzöttebb régióban már kevesebb, ami miatt messzebbre kell szállítani a betegeket.

A minisztérium közleménye végén annyit tesz még hozzá, hogy a kórházak tudatos felkészítésének és a járvány dinamikájához igazított megnyitásának köszönhetően jelenleg tehát van elegendő ágy, lélegeztetőgép, jól képzett, megbízható egészségügyi dolgozó, s ha mindenki következetesen betartja a védelmi intézkedéseket, akkor lassítani tudjuk a fertőzést és meg tudjuk védeni a kórházak teljesítőképességét.

A fenti sorokból kiemelendő, hogy jelenleg van még elegendő kapacitás. Orbán Viktor bejelentéséből tudjuk, hogy a kormány előtt van olyan forgatókönyv, hogy a kórházak december közepére elérnék teljesítőképességük felső határát.

