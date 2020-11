Amerikai elnökválasztás: viszlát „kék hullám”, összetörtek a fiskális álmok

Az elmúlt évtized legnagyobb kockázati eseményeként aposztrofálták, de az apokalipszis elmaradt. Annak ellenére, hogy alapvetően a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Az Egyesült Államok elnökválasztási versenye hajszálon múlik csupán és még a cikk írása alatt sincs egyértelmű végeredmény.

Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát. A 2000-es választás után most is a legfelsőbb bíróság kezébe kerülhet a végső döntés. Ahogyan azt egy szoros versenynél borítékolni lehetett, Donald J. Trump nem fogadta el a potenciális vereséget és a lehető legkülönbözőbb fórumokon és formákban támadja meg a végeredményt, néha egészen megmosolyogtató módon.

A piacok ezt tekintették a legrosszabb kimenetelnek, mivel ez akár hosszú hetekig tartó bizonytalanságot és volatilitást hozhat.

Ehhez képest mi történt? Ugyanaz, mint mindig: a piacok végül csak a pozitívumokra koncentrálnak. De kezdjük először a tényekkel. Még mindig nincs hivatalos eredménye az elnökválasztásnak, miközben egy dolgot szinte biztosan kizárhatunk: nem lesz „kék hullám”. A republikánusok ugyanis nagy valószínűséggel megőrizték többségüket a törvényhozatal felső házának számító szenátusban, miközben a demokraták (habár szűkebb többséggel), de megtartották a kontrollt az alsó házban, vagyis a képviselők házában. Mindez azt jelenti, hogy a törvényhozatal még legalább két évig megosztott marad és a demokrata elnök kompromisszumokra kényszerül majd a kampányígéretei kapcsán. A gazdaságpolitika nyelvére lefordítva: a piaci szereplők lemondhatnak a demokraták által belengetett 3400 milliárd dolláros, azaz a GDP 16 százalékát kitevő költségvetési élénkítő csomagról, meg persze sok minden másról.

Persze nincs minden veszve. A republikánusok a várható jogi hercehurca és a potenciális vereség után aligha bánnak majd kesztyűs kézzel a politikai ellenféllel és annak törvényjavaslataival. Úgy gondolom, hogy kompromisszumok árán, de egy nagyjából 1000 milliárd dollárt kitevő stimulussal azért még számolhatunk 2021 elején. Mindemellett a többi javaslat, így akár az egészségügy átalakítása is a levegőben lóg majd. Pláne úgy, hogy a republikánus többségű szenátus aligha enged át bármiféle adóemelési javaslatot, amellyel ezeket a programokat finanszíroznák a demokraták. A költségvetési hiány nagyarányú strukturális (vagyis tartós) növelése pedig nem igazán illeszkedik az új elnököt adó politikai erő gazdaságpolitikai irányvonalába.

Ebből pedig már látható is, hogy a tőzsdék miért is örültek ennek a kimenetelnek. A „kék hullámban” várt drasztikus adóemelések elmaradnak.

Emellett sokkal nehezebb lesz szigorítani a pénzügyi szektor, az egészségügyi ágazat, a nagy tech cégek és az ingatlanpiac szabályozását. Mindezek ugyanis szerepeltek Biden ígéretei közt, de egy republikánus képviselők vezette felsőházzal szinte elképzelhetetlen egy ilyen jellegű fordulat a piacokon.

A visszafogottabb költségvetési stimulus jó hír az adósságfinanszírozás számára is. Talán ez az egyik terület, ahol tisztán látni még most ebben a káoszban is. Nagy a bizonytalanság, hogy mi lesz a kereskedelmi kapcsolatokkal vagy a klímapolitikában, de a hatalmas fiskális ösztönzés és adósságnövelés hiánya minden egyéb faktort háttérbe szorít a kötvénypiacokon. Röviden és tömören fogalmazva: a gyorsan felfutó inflációval (és így az emelkedő hozamkörnyezettel) kapcsolatos álmok szertefoszlottak. Ez jól látszódik az USA 10 éves kötvényhozamának alakulásán: a választás előtti napon még 0,90 százalék közelében volt, a cikk írásának pillanatában már csak 0,76 százalék.

Rövid távon úgy gondolom, hogy a jogi csatározások, a bizonytalanság és a költségvetési beavatkozás halogatása miatt a tízéves hozamok lejjebb tolódhatnak, nagyjából abba a sávba, ahol a választás előtti hónapokban ingadozott. Ugyanakkor az augusztus elején látott történelmi mélyponttól távol maradhat a kötvényhozam. Ennek oka, hogy

az amerikai gazdaság a második hullám ellenére sincsen olyan rossz bőrben, mint az európai országok.

Továbbá azért a piaci szereplők még mindig optimisták azzal kapcsolatban, hogy 2021 elején rendelkezésre áll az oltóanyag és szépen lassan normalizálódik a gazdasági élet.

A még hosszabb hozamok esetében, így például a 30 éves kötvénynél is hasonló mozgást láttunk, vagyis a gyors gazdasági feltámadást még ilyen hosszú távon is kiárazták. Ugyanakkor a Fed tartós elköteleződése az alacsony kamatkörnyezet mellett a nagyon hosszú időtávon továbbra is képes inflációs várakozásokat generálni. Ráadásul a monetáris politikai bizonytalanságot is nagyban csökkentheti, ha végül hivatalosan is Joe Biden lesz az elnök. Jerome Powell mandátuma ugyanis 2022-ben lejár és Donald Trump újabb elnöksége egy új, vélhetően Trumphoz lojális Fed elnököt hozhatott volna. A várakozások szerint ez mérsékelné az amerikai jegybank függetlenségébe vetett hitet, szóval Biden megválasztása ebből a szempontból is nyugtatóan hathat a piacokra.

Ami pedig a dollár kilátásait illeti, ha most eltekintünk a rövidtávú volatilitástól, Biden elnöksége és a republikánusok vezette szenátus egyvelege még mindig a jelenleginél gyengébb dollár lehetőségét vetíti előre 2021-ben. Ennek oka, hogy bár kisebb mértékű fiskális csomag jön, de jön. Meglehetősen alacsony a valószínűsége az érdemi adóemeléseknek, ami inkább növeli a kockázatvállalási hajlandóságot a piacon, így dollárt gyengítő hatású. Emellett várhatóan a kereskedelmi háborúzás is véget érhet, ami szintén a feltörekvő piaci eszközöknek kedvez a menekülőeszközként számontartott dollárral szemben. Végül, de nem utolsó sorban, az új inflációs célkövetési rendszerével a Fed meggyőzőbben lehet laza hosszabb távon, mint az EKB, így a monetáris politikák relációjából fakadóan is a dollár gyengülése várható. Ezek alapján az euró/dollár kereszt akár 1,25-ig is felmehet 2021 végére.

Mindez a régiós devizák piacára is kedvezően hathat, vagyis 2021-ben tartósan enyhülhet a globális nyomás a forinton. A mérséklődő hazai inflációs nyomás és az erősödő nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság újra teret nyithat a Magyar Nemzeti Bank számára egy bátrabb, ösztönzőbb monetáris politika irányába. Ezzel együtt pedig megint előtérbe kerülhetnek a hazai aktorok és faktorok, mint főbb árfolyammozgató tényezők.

