Orbán Viktor: mindent bezárunk, ahol nem tartják be a szabályokat

Az a véleményem, hogy Magyarországon és Európában is minden felelősséggel gondolkodó politikusnak a járvánnyal kell foglalkozni,

a jogállamisági vitáknak most nincs itt az ideje.

Úgy folytatta: most baj van, most ez számít, most az a feladatunk, hogy minél hamarabb juttassuk el a szükséges forrásokat azokhoz az országokhoz, amelyek nagyon komoly bajban vannak.

Itt a déli országokról beszélek. Magyarországnak a következő 2 évre szükséges források rendelkezésre állnak.

Fontos, hogy nem utalt Orbán a közvetlen vétóveszélyre, amelyet a magyar kormány az elmúlt hetekben már több fórumon is belengetett, de azzal, hogy azt jelezte: nincs anyagilag egyelőre rászorulva az ország az új EU-s forrásokra, meg vannak a következő 2 évre szükséges forrásai, arra is utalt, hogy végülis lehetséges a vétó, mert mi nem kerülünk ettől rosszabb helyzetbe. A helyreállítási alapból egyébként leghamarabb egyébként is csak jövő nyár-ősz örül jönnének az első komolyabb átutalások, a 2021-2027-es büdzséből pedig az előlegeket leszámítva inkább csak 2022-ben, tehát indirekt erre is utalt Orbán, hogy még a büdzsé és a jogállami keretek gyors elfogadása esetén sem fognak gyorsan jönni a pénzek, így ez sem szorítja rá a magyar kormányt arra, hogy a szükséges brüsszeli jogszabályokat aláírja. (A jelenlegi EU-s ciklusból még bőségesen jönni fognak utólagos átutalások, kb. 12 milliárd euró, és tud bevonni a nemzetközi piacokról is forrást az állam, így például, emellett az MNB is tud segíteni az itthoni állampapír-kibocsátások alacsony hozam melletti megfinanszírozásában. Végső esetben, ha nem születne 2021-től új uniós költségvetés, akkor a 2020-as költségvetés 1/12-ed részével menne tovább a költségvetési gazdálkodás minden hónapban, de ez nagyon komoly bonyodalmakat okozna az uniós költségvetési gazdálkodásban.)