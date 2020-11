Behúzta a kéziféket a magyar gazdaság a járvány második hullámában - A neheze csak most jön

A nyári felpattanás után úgy tűnik, hogy szeptemberben megtorpant a magyar gazdaság kilábalása. Habár az ipari termelés még kedvezően alakult, a kiskereskedelem már visszaesett. Amíg az export az ipar kedvező teljesítményével összefüggésben nőtt, addig az import a gyengülő belső kereslet miatt csökkent. A koronavírus-járvány miatti korlátozások a turizmust azonnal megütötték szeptemberben, a következő hónapokban pedig a gazdaság egyre szélesebb körére lesz negatív hatással a járvány. Kedvezőtlen hír, hogy a munkanélküliség növekedésnek indult és a foglalkoztatás csökkent. Egyelőre nagy baj még nincs, a következő hónapok azonban igen jelentős leépítést hozhatnak.

A koronavírus-járvány első hullámban tapasztalt drasztikus visszaesés után júniusban és júliusban egyértelműen erőre kapott a magyar gazdaság. A gyárakban felpörgött a termelés, a háztartások többet vásároltak, mint a kijárási korlátozás időszakában, illetve a szolgálató szektor is magára talált, miután felpörgött a (főként belföldi) turizmus és kinyitottak az éttermek, pubok, szórakozóhelyek. Szeptemberben azonban már vegyes makrogazdasági adatok érkeztek a magyar gazdaságból, miután a koronavírus-járvány második hulláma Európa legtöbb országában és Magyarországon is elképesztő ütemben kezdett el terjedni.

A legtöbb európai ország újra korlátozó intézkedések bevezetését kezdte meg, ha a legtöbben nem is léptettek életbe olyan szigorúakat, mint amilyeneket tavasszal, azért ezek is érdemi hatással vannak/lesznek az EU gazdaságára. Magyarország szeptemberben határzárat vezetett be, ami azonnal visszavetette az éppen csak éledező turizmust. A külföldi vendégek elmaradása leginkább Budapestnek fáj, ami nem csak a hoteleket, a légiközlekedést, és az utazásszervezéssel foglakozó cégeket érintette mélyen, hanem a fürdőket, a pubokat és az éttermeket is megviselte. A KSH adatai szerint a nyári kedvezőbb számok után szeptemberben 60%-kal esett vissza a vendégéjszakák száma, a külföldieké 91%-kal, míg a belföldieké 16%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez tehát egyértelműen mutatja, hogy a turizmus újra az az ágazat, amelyet azonnal megviselt a koronavírus-járvány, éppúgy, mint ahogy az első hullámban. A drasztikus visszaesés pedig a foglalkoztatottságon is meg fog látszódni hamarosan, hiszen Magyarországon egyelőre nincsenek olyan munkahelyvédő támogatási programok (Kurzarbeit), mint amilyeneket az első hullámban láthattunk.

Szeptemberben már növekedett a munkanélküliség és csökkent a foglalkoztatás, igaz, még nem jelentős mértékben. Az adatok mögé nézve az látszik, hogy elsősorban a külföldön dolgozók száma esett vissza, illetve a közmunkásoké, de a KSH azért néhány tízezer új munkanélkülit az inaktívak táborába is átcsoportosított (mert hiába bocsátották el őket, nem feleltek meg a munkanélküliség kritériumának, pl. mert nem kerestek legalább egy hónapja aktívan munkát). A munkanélküliség tekintetében a következő hónapokban valószínűleg újra negatív folyamatokat láthatunk, akár több tízezres nagyságrendben emelkedhet hónapról hónapra az állástalanok száma, ahogy súlyosbodik a koronavírus-járvány és erősödnek a korlátozó intézkedések a kontinensen. Ekkor már nem csak a turizmusban, hanem számos ágazatban nőhet az állástalanok száma, amennyiben nem érkeznek gyorsan olyan intézkedések, amelyek meg tudnák óvni a munkahelyeket, illetve megállítanák a vállalatok és a háztartások egyre romló tendenciát mutató bizalmát.

A járvány hatására ugyanis a cégek óvatossá válnak, elhalasztják a beruházásokat, sőt, leépítésekről dönthetnek, miközben a háztartások a tervezett fogyasztásukat halaszthatják el. Ez a folyamat pedig méginkább recessziós hatású, éppen ezért lenne szükséges a korlátozó intézkedésekkel párhuzamosan költségvetési élénkítő lépéseket bevezetni, támogatni a munkahelyek megtartását – hogy ne történjen a gazdaság minden szektorában ugyanaz, mint a turizmusban.

A lakosság egyre erősödő óvatossága, illetve a jövedelmi helyzet romlása miatt a kiskereskedelmi forgalom visszaesését láthatjuk, nyáron még tartotta magát a szektor, szeptemberben azonban 2%-kal csökkent a volumen éves alapon.

Miután az állam és a vállalatok által kifizetett összes bértömeg nem igazán tud növekedni, miközben az árak jelentős mértékben, 3-4%-kal emelkednek, így a bértömeg reálértéken még csökkent is több hónapok keresztül. A jövedelmi helyzet bizonytalansága és a munkanélküliségtől való félelem fokozódása pedig oda vezet, hogy a lakosság inkább megtakarításait próbálja növelni, felkészülve a rosszabb időkre.

Habár a laza korlátozó intézkedéseknek Európa-szerte az (volt) a célja, hogy a gazdaság ne essen vissza (nagyon), egyre több országban elkerülhetetlenek a szigoróbb lezárások, amelyek végül mélyítik a recessziót. Ahogy növekszik a járvány, úgy válnak óvatosabbá a cégek és a háztartások is, mert tudják, hogy minden egyes nappal közelebb kerülnek az állásaikat veszélyeztető, szigorúbb korlátozásokhoz, illetve a járványhelyzet miatt kevesebb szolgáltatást vesznek igénybe. Ezen folyamatok látszódhatnak a magyarországi importszámokon is, amelyek szeptemberre 2,4%-os csökkenést mutatnak euróban számolva. A belső kereslet gyengélkedése a beruházások visszaesésével és a háztartások óvatosságával magyarázható, de már benne lehet az is, hogy a következő hónapok gyengébb megrendeléseihez kevesebbet kell importálni a gyártáshoz. Ezzel szemben az export meglepően jól teljesített egyelőre, 4,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. Ez azt mutatja, hogy habár Európa már rálépett a félre az ősz első hónapjában, a hazai gyárak termékeire még erős volt a kereslet, igaz, könnyen lehet, hogy részben a raktérkészletek feltöltése zajlott.

Az export jó teljesítményét tükrözi vissza, hogy az ipari termelés 2,3%-kal növekedett szeptemberben az előző hónaphoz viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágakban nőtt a termelés volumene: a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása nagyobb, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kisebb mértékben emelkedett. A többi feldolgozóipari alág többségében viszont csökkent a termelés. A növekedés szerkezete tehát már nem volt igazán kiegyensúlyozott, néhány nagyobb súlyú szektoron kívül esést mérhetett a KSH, ami azért jelzi, hogy a koronavírus-járvány hatása már egyre több területen lehet jelen.

A beszerzésimenedzser-index alapján nem igazán lehet számítani arra, hogy a feldolgozóipar a következő hónapokban lendületet vesz, de egy stagnálás még benne lehet a pakliban. Borítékolható, hogy a szolgálató szektor is újabb visszaesést szenved el, hiszen pl. a szórakozóhelyeket, mozikat és a színházakat érintő legújabb korlátozások a visszaeső keresleten keresztül újabb szeletet hasítanak ki a cégek bevételeiből – vagy egyes esetekben zárják el a bevételi forrásokat teljesen.

Az év vége felé ahogy szigorodnak a korlátozások, úgy haladhat az egész kontinens egy W-alakú recesszió felé. Legfeljebb azok az országok kerülhetik el az újabb gazdasági visszaesést a negyedik negyedévben, amelyekben nem szabadul el teljesen a koronavírus-járvány és nem is kell hosszabb időn keresztül nagyon szigorú korlátozó intézkedéseket hozni a vírus visszaszorítása érdekében. Úgy tűnik, hogy a legtöbb európai ország ezt nem tudja elkerülni, mert jellemzően vagy a vírus szabadult el egy országban, vagy a bevezetett korlátozó intézkedések kezdik visszavetni a gazdasági aktivitást – esetleg a két tényező egyszerre fejti ki a negatív hatásait.

Címlapkép: Getty Images