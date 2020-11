Hetek óta várt adatot kapunk a héten a magyar gazdaság kilábalásáról

A hét legfontosabb adata egyértelműan a harmadik negyedéves GDP-statisztika lesz pénteken, ebből kiderülhet, milyen gyors volt a magyar gazdaság felpattanása a második negyedéves mélypont után. Emellett más fontos adatok is jönnek, például az októberi infláció vagy a költségvetés legfrissebb helyzete.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Lényeges adatok jönnek a héten, hétfő reggel például az MNB közli az értékpapírok tulajdonosi szerkezetére vonatkozó friss adatát. Ennél is lényegesebb lehet az államháztartás októberi egyenlegére vonatkozó előzetes beszámoló.

2020. november 9-15. makronaptár Magyar makrogazdaság november 9. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika szept. november 9. hétfő 11:00 PM Előzetes áht-beszámoló okt. november 9. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender november 10. kedd 9:00 KSH Infláció okt. november 10. kedd 10:00 MNB Inflációs mutatók okt. november 10. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció november 10. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció november 11. szerda 17:00 MNB Repotender november 12. csütörtök 9:00 KSH Építőipar szept. november 12. csütörtök 9:00 KSH Ipar (második becslés) szept. november 12. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció november 12. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender november 13. péntek 8:30 MNB Az MNB statisztikai mérlege okt. november 13. péntek 9:00 KSH GDP Q3 Nemzetközi makrogazdaság november 9. hétfő 8:00 Németo. Külkereskedelem szept. november 10. kedd 2:30 Kína Infláció okt. november 10. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex nov. november 11. szerda USA Veteránok napja november 12. csütörtök 8:00 UK Ipar szept. november 12. csütörtök 8:00 UK GDP Q3 november 12. csütörtök 8:00 Németo. Infláció okt. november 12. csütörtök 11:00 EU Ipar szept. november 12. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség november 12. csütörtök 14:30 USA Infláció okt. november 13. péntek 11:00 EU GDP Q3 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedd reggel közli a KSH az októberi inflációs adatát, mely akár a forint árfolyamára is hatással lehet. Szeptemberben meglepetésre 3,4%-ra esett vissza a pénzromlás üteme, ezzel a jegybankon is enyhült a nyomás. A statisztikai hivatal után az MNB inflációs alapmutatói is jönnek, illetve kedden ismerjük meg a jegybank eszközvásárlási programjának legfrissebb adatait is. Nem csak itthon, hanem Kínában is a friss inflációs adat érkezik, míg Németországban a ZEW gazdasági hangulatindex jelenik meg.

Szerdán Amerikában a veteránok napja miatt nem kell semmilyen izgalomra számítani, de itthon sem lesz érdemi esemény a jegybank szokásos repotenderén kívül. Majd csütörtök reggel az építőipar és az ipar friss számait közli a KSH, illetve jön az MNB egyhetes betéti tendere. A briteknél már a GDP-adat érkezik, míg Amerikában az infláció októberi adatát közlik.

Magyar szempontból a pénteki nap lesz a legfontosabb, a KSH reggel közli a harmadik negyedéves GDP-adatot. Ebből kiderülhet, hogy a második negyedéves 13,6%-os zuhanásból mennyire tudott talpra állni a magyar gazdaság. Délelőtt az Eurostat is közli saját harmadik negyedéves GDP-statisztikáját, így szokás szerint európai rangsorban is elhelyezhetjük a magyar gazdaságot.

Címlapkép: Getty Images