Jön a szigorú lezárás Magyarországon: az operatív törzs ezekben a perceken ismerteti a részleteket

Orbán Viktor ma a Facebookon szigorú korlátozó intézkedéseket jelentett be, amelynek értelmében bezárnak a szabadidős szolgáltatóhelyiségek, az éttermek, a szállodák nem fogadhatnak turistákat, a sporteseményeket zárt kapuk mögött rendezik. Korlátozzák a magánrendezvényeken részvtevők létszámát, esküvő (szűk körben) csak lakodalom nélkül tartható, temetéseken is maximálják a létszámot. Részben visszatér a digitális oktatás is. Orbán szerint a maszkviselés már nem elég a jáványterjedés lassítására, ha nem lépünk, az egészségügyi rendszer túltelítődik. Hamarosan beszél az operatív törzs is, addig is Orbán bejelntése az alábbi cikkbe linkelve olvasható.