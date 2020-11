Lassan vége az árrobbanásnak Magyarországon, így a forint is fellélegezhet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Elemzők szerint tovább csökkenő inflációról számolhat be kedd reggel a KSH. A szeptemberi 3,4%-ról akár 3% közelébe is csökkenhetett a pénzromlás üteme a múlt hónapban, ezzel pedig a forinton is enyhülhet a nyomás, hiszen egyre kevésbé lóg ki a hazai reálkamat a versenytársak közül.