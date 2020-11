Nagyot javult a magyarok jövedelmi helyzete a koronavírus-válság előtt

Tavaly folytatódott a magyarországi háztartások jövedelmi helyzetének javulása, a fogyasztás értékében és volumenében minden fogyasztási csoportban bővült. 2019-ben a teljes népesség 17,7%-át, 1 millió 695 ezer főt érintett a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata. Ugyanakkor mindkét releváns mérőszám az egyenlőtlenség kismértékű növekedését mutatta.

2019-ben folytatódott a magyarországi háztartások jövedelmi helyzetének javulása, írja a KSH. Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 2 millió 6 ezer forint volt, 10,5%-kal magasabb, mint az előző évben. A háztartások egy főre jutó éves rendelkezésre álló nettó jövedelme 12,5%-os növekedés mellett 1 millió 611 ezer forintot tett ki. A reáljövedelem 8,8%-kal nőtt 2018-hoz képest.

2019-ben a háztartások fogyasztása értékében és volumenében minden fogyasztási csoportban bővült. Az egy főre jutó összes személyes célú kiadás 1 millió 332 ezer forint volt, folyó áron 8,9, reálértéken pedig – a fogyasztói árak 3,4%-os emelkedése mellett – 5,3%-kal haladta meg az előző évit. Legnagyobb mértékben a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatásra, valamint a kultúrára, szórakozásra fordított kiadások nőttek (folyó áron 15,2, illetve 14,6%-kal), míg a legvisszafogottabb növekedési ütem a lakásfenntartás és háztartási energiakiadások terén mutatkozott, ahol a fogyasztás 4,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

A legalsó jövedelmi tizedben az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 509 ezer forint volt, az országos átlag egynegyede, a legmagasabb tizedben ugyanez 4 millió 855 ezer forintot tett ki, az országos átlag 2,4-szeresét. A jövedelmi tizedek szerinti összehasonlításkor figyelembe kell venni, hogy az egy főre jutó jövedelmek nagysága függ a háztartás átlagos taglétszámától, ami az első tizedben 2,5, a legfelsőben pedig 1,8. A bruttó jövedelem tekintetében nem változott, a rendelkezésre álló nettó jövedelemre vonatkozóan azonban tovább szűkült a rés a két szélső decilis között: a 2016. évi 8,6-szeres különbség 2019-re 7,6-szeresre mérséklődött.

2019-ben a teljes népesség 17,7%-át, 1 millió 695 ezer főt érintett a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata, 118 ezer fővel kevesebbet, mint 2018-ban. A jövedelmi szegénységi arány 12,4%-ról 12,2%-ra, a súlyos anyagi depriváció 8,7%-ról 8%-ra mérséklődött. 350 ezer ember élt munkaszegény háztartásban, a népesség 3,6%-a.

A jövedelmi egyenlőtlenségek vizsgálatának széles körben alkalmazott mérőszámai a Gini-együttható és az S80/S20 mutató. Előbbi azt méri, hogy mennyire egyenletes a jövedelem eloszlása a társadalomban, utóbbi pedig a legalsó és a legfelső ötödök közti jövedelemkülönbséget vizsgálja. Minél nagyobb a mutatók értéke, annál nagyobb az egyenlőtlenség. 2019-ben mindkét mérőszám az egyenlőtlenség kismértékű növekedését mutatta, a Gini-együttható 28,2, az S80/S20 mutató pedig 4,3 volt. Magyarország továbbra is az unió átlagánál kisebb mutatókkal bír, és a közepesen egyenlőtlen országok közé tartozik.

A 2008–2009-es gazdasági válság utáni csökkenést, illetve stagnálást követően 2013-tól kezdve – már kedvezőbb társadalmi-gazdasági környezetben – újból erősödésnek indult a fogyasztói bizalom, a fogyasztás színvonala évről évre emelkedett. Összességében a háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásai 2010 és 2019 között reálértéken 41,7%-kal bővültek.

2020-ban a 16 évesnél idősebb magyar lakosság életkörülményeinek szubjektív megítélése számos területen javult a korábbi esztendőkhöz képest. Az emberek általános életelégedettsége 6,3-ről 6,8-re nőtt, de saját egészségi állapotuk megítélésében is közel 4 százalékpontos javulás figyelhető meg az előző évhez képest, így most a lakosság 62,1%-a mondta jónak vagy nagyon jónak egészségi állapotát. A lakosság közterületen érzett biztonságérzete is nőtt (80,8%-ról 82,1%-ra). Az embertársainkba vetett bizalom átlagértéke stagnál, a korábbi évekhez hasonló: 5,1.

