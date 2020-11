Mindenkire vár feladat a jövő járványainak legyőzéséhez

A COVID-19 világjárvány nem az utolsó globális krízis, amivel az emberiségnek szembe kell néznie a 21. században. Szerteágazó egyéni és társadalmi változások nélkül sötét jövő elé nézünk, a változást jobb lenne meglépni, mint elszenvedni.

Aki azt gondolta, hogy a mostani helyzet nagyjából 100 évente ismétlődik meg, az nem is tévedhetett volna nagyobbat. Az igazság az, hogy a hasonló egészségügyi kihívások egyre sűrűbbé válnak majd, az elmúlt évtizedekben megismert folyamatok hatására. Ez sajnos igaz a kitörések gyakoriságára és intenzitására is. Az első lépés az élhetőbb jövő felé, ha megértjük mi zajlik körülöttünk. Az emberiség elérte azt a kritikus tömeget, amelyet több szempontból sem képes már fenntartani a bolygó. Ennek számos, saját bőrünkön érezhető következménye (időjárási anomáliák, állati – és emberi populációk vándorlása stb.) mellett a járványok megjelenése is egy jelentős indikátor. A tudomány természetesen ismerte a problémát és az elmúlt évtizedek során számos vizsgálati terület született az Egy Egészség (One Health) koncepció jegyében. Ez lényegében a környezet, az állatvilág és az ember egészségének elválaszthatatlan összetartozásáról szól, amely a fertőző betegségek modern kutatását is definiálja a globalizált világban. Meg kell értenünk, hogy a jelenlegi globalizált világrend és az abból fakadó jóléti eredmények nem fokozhatóak a végtelenségig és amit eddig elértünk, a természet törvényei szerint annak is ára van, ám a jövőbeli növekedés sokkal nagyobb árat követel majd. Egy globális emberi, áruforgalmi és digitális hálózatot hoztunk létre, amely milliónyi előnye mellett globalizálta a problémákat is.

Kutatóként szemlélve az eseményeket, tisztában vagyok vele, hogy a COVID-19 világjárvánnyal hatalmas szerencsénk volt.

A koronavírusok családja és képessége az olyan járványok előidézéséhez, mint a mostani, már ismert volt. A 2002-es SARS világjárvány óta óriási tudást sikerült felhalmozni a témában. Emiatt tud az emberiség most gyorsan vakcinához jutni, gyógyszereket és terápiás lehetőségeket fejleszteni és az optimista forgatókönyvek alapján 2021-ben, az átmenet évében kilábalni a válság egészségügyi részéből. Kutatóként szemlélve ugyanakkor elképedtem azon a folyamaton, amely a szerencsét hatalmas globális válsággá alakította. Ehhez számos káros társadalmi reakció és egy sor rossz politikai döntés is hozzájárult. Az emberiség gazdasági növekedési éhsége kódolta a társadalmakban a rövidtávú gondolkodást és a gyors nyereség hajszolását – ezáltal az aktuális vezetők is ezt a sémát követik. Ez a politikai hozzáállás pedig a társadalmi elvárásokat is ebbe az irányba stabilizálja. Szörnyű visszacsatolás ez, melyben az elkerülhetetlen változást, ha nem a mostani, majd minden bizonnyal valamelyik következő válság fogja kikényszeríteni.

A tudományos tények alapján ugyanis ennél nagyobb kihívások is várnak ránk, újabb kórokozók, akár párhuzamos megjelenésének képében is.

Új felelősségvállalásra lesz szükség tehát a társadalom minden tagjától, be kell hogy épüljön a mindennapokba az a tudatosság, amely egymás egészséghez való jogát érvényesíti a gyakorlatban. Ehhez az Egy Egészség koncepció alapján szervesen hozzá tartozik a természeti környezet megóvása is, fogyasztási szokásaink megváltoztatása és a klímatudatosság. Hozzá tartozik továbbá a vészhelyzetben alkalmazott viselkedési normák elfogadása, hordjuk a maszkot, oltassuk magunkat még ha fiatal és erős szervezetünk is van. A fertőző betegségek sosem az egyénről, hanem a közösségről szólnak. A modern társadalmak működése számos előnyt biztosít, hozzáférünk egészségügyi ellátáshoz, élelmiszerekhez, és természetesen viseljük ennek árát is adók és mindennapi kötelezettségek formájában. A társadalom integritásának szerves része az egészség is, nem csupán világjárvány idején, így az adófizetéshez hasonlóan az is természetes kell legyen, hogy ezzel járó kötelezettségeink vannak. Ez a járvány talán jó gyakorlat lesz a jövőre nézve.

Új felelősségvállalásra van szükség döntéshozóinktól is. Meg kell érteni, hogy a biodiverzitás rombolása nem lehet többé belügy.

Nem lehet többé belügy bármely olyan iparág vagy kulturális szokás sem, amely később globális egészségügyi és gazdasági válságba sodorja az emberiséget. A jövő felelős politikusainak ennek mentén kell az élhető jövőt megteremteni, nem aktuálpolitikai sikerek hajszolása mentén. A válságkezelést is új alapokra kell helyezni, nem lehet aktuálpolitikai kérdés egy mostanihoz hasonló globális egészségügyi kihívás kezelése sem. Nagyon sok országban a politika rátelepedett a szakmai kérdésnek számító járványkezelésre, némely országokban a tudományos kutatások, de akár kommunikáció függetlensége is veszélybe került. Szomorú forgatókönyv ez, holott éppen a tudomány szolgáltat megoldásokat és válaszokat a világ válságaira. A túléléshez persze meg is kellene hallani ezeket a válaszokat.

