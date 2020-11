Szorít az idő, ha el akarjuk érni a karbonsemlegességi célokat - De hogy hat erre a járvány?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A járványra a legtöbben kihívásként tekintünk mind a társadalom, mind a gazdaság szempontjából. A kérdés, hogy lehet-e ennek pozitív hozadéka, például hogy fenntartható gazdaságot építünk?

Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének oktatója elmondta, hogy Magyarországon 2008 óta dinamikus növekedés volt az energiafelhasználásban, de a második negyedévben majdnem 10 százalékos visszaesés volt a járvány hatására. A harmadik negyedévben már csak 1,5 százalékos volt a visszaesés, 2020-ra pedig 2 százalék körüli csökkenéssel számolnak.

Ha egy piacon csökkenés következik be, akkor létre tud jönni átrendeződés, ezzel lehet élni, vagy elfecsérelni.

Érdekes változás lehetett látni a villamosenergiafelhasználás heti szerkezetében. Eddig a munkanapokon volt magasabb az energiafelhasználás, de amikor a korlátozások erőteljesebbek lettek, akkor a csütörtöki és a pénteki napok gyengébbé váltak. Az otthoni munkavégzés és a munkahelyek átalakulása rányomja a bélyegét a heti szerkezetre, ha ez megmarad, érdemes lesz vele foglalkozni.

Dervalics Ákos, az InnoEnergy magyarországi vezetője szerint közvetettek a hatások például, hogy az autót vagy a tömegközlekedést választják az emberek. És ez minden egyes területen így van, ahol energiát fogyasztunk.

Ez az a pont, ahol be lehet kopogni az ajtón, vagy a felhasználók gondolataiba, és talán el tudunk indítani változásokat.

Az EU célul tűzte ki 2050-re a karbonsemlegességet. A megtérülés sok területen 20 év, így 10 éven belül kell dönteni, nagyon kevés időnk van.

Lehőcz Balázs Gábor, a MET Csoport Eszközmenedzsment Igazgatóságának Elnöke a járvány hatásaival kapcsolatban elmondta, hogy noha uniós szinten lehet, hogy volt visszaesés, a magyarországi fogyasztásra ez nem volt jellemző.

A villamosenergia rendszerszintű szolgáltatások piacán nagy kihívás, hogy a megújuló trend ne lassuljon le, vagy ne váljon drágává. Ehhez az iparági szereplők részéről proaktív gondolkodás és cselekvés szükséges. Ez részben technológiai kérdés - azaz hogy a tárolástechnika ipari méretben meg tud-e jelenni költséghatékonyan, és/vagy szabályozói ösztönző fenn tudja-e tartani a hagyományos technológiák által biztosított rugalmassági szolgáltatásokat.

Pócs István, a Pannon Green Power üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a cég próbál több lábon állni. A core business-t, a fejlesztést, a beruházást visszafogta a járvány. De van, ahol a termelés rezzenés nélkül muzsikált, és volt olyan is, ami nagyot ment, például erőmű-felügyelet.

Vígh Zoltán, a Jedlik Ányos Klaszter ügyvezető igazgatója az mobilitásra vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pandémia időszaka kettősséget mutat. Március végén, áprilisban a mobilitási igény csökkent, ez látszott az üzemanyagok piacán, és az autókereskedelemben is, az autóértékesítések visszaestek. Nyáron a mobilitás visszatért közel a normalitáshoz. Ha az elektromobilitást nézzük, akkor a járvány pozitív változásokat generált.

Megnőtt az elektromos járművek részaránya a visszaeső piacon, a második negyedévben minden negyedik újautó elektromos autó volt Magyarországon.

Ez azt eredményezi, hogy már nem lehet az elektromos autókat kuriózumnak tekinteni, szükség van rájuk, így az ingyen parkolást és a rendszámhoz kapcsolódó kedvezményeket sem lehet sokáig tartani. Az igény nő, a kereslet erős, a kilátások az átlagnál sokkal jobbak.

Bertalan Zsolt, az MVM technológiai innovációs igazgatója a zöld hidrogénnel kapcsolatos terveket említette. Ebben az időszakban kihasználva az EU-s iniciatívákat mindenképpen figyelembe kell venni az új politikákat, célkitűzéseket, ezek meg kell próbálni kihasználni, például az energetikai innovációk terén. Ezek egyik fontos témája a zöld hidrogén. A covidos időszak sem hátráltatja ezt a tevékenységet, az alaptevékenység jelent inkább kihívást.

Aszódi Attila elmondta, hogy a kormányzat energiastratégiájában fontos számok vannak. De ha kicsit mélyebbre megyünk és nem csak éves szintű terveket készítünk, hanem részletesebb modellezést is végzünk, abban az esetben az látszik, hogy ha nem születnek meg időben a döntések, akkor működésképtelen is lehet az ellátási rendszer. Órás felbontású szimulációkat végeztek a 2030-40-es évekre, amik azt mutatják, hogy miközben lesznek olyan időszakok, amikor jóval több energia állna rendelkezésre, lesz, amikor jelentős hiány mutatkozik majd még akkor is, ha nagy mennyiségű importot feltételezünk. Akár 1500- 2000 MW kiszolgálhatatlan energiaigény is jelentkezhet. Ez piaci, műszaki és ellátási oldalról is óriási kihívásokat jelent. Nagyon korán döntéseket kell hozni és a villamosenergiarendszert át kell állítani egy másik működési módra, főként hogy az importkapacitás sem végtelen. Az órás felbontású szimulációk nagyon komoly problémát jeleznek, akár 3000 óra is lehet egy évben, amit nem lehet kiszolgálni.

Pócs István szerint az integráció elkerülhetetlen, ha Kaliforniát tekintjük a laboratóriumunknak, akkor az látszik, hogy

nem lehet új megújuló kapacitást tárolás nélkül üzembe helyezni.

A tárolásnak nagy szerepe lesz abban, hogy a napi csúcsokat kezeljük. A szezonális ingadozásokat nem lehet kezelni, arra konzekvens, összehangolt stratégia kell.

A nukleáris energia az évszázad végéig biztosan velünk marad

Aszódi Attila szerint, szükség van rá, hogy legyenek olyan termelők, amik időjárástól függetlenül rendelkezésre állnak. Jelenleg az atomenergia a legnagyobb karbonmentes termelő, vannak kérdések, de fenntartható rendszert kell építeni. Érdekes, hogy megjelentek több helyen a kis reaktorok, amik nem csak villamosenergiát, de hőt is tudnak szolgáltatni. A közlekedésnek is át kell állnia karbonsemlegesre, például a nagyhajóknál a kisreaktorok telepítése egy nagy piacot jelent, ha ki akarják váltani a fosszilis üzemanyagot. A technológia már megvan, a nagy kérdés még a méretgazdaságosság.

Az elektromos töltőhálózatra vonatkozó kérdésre válaszolva Vígh Zoltán elmondta, hogy a Magyarország gyorsan teremtette meg a töltőhálózatot, régiós kitekintésben is. Az elektromos töltési rendszer nem analógiája a fosszilis energiahordozók rendszerének, a teljesítmény tekintetében is vannak különbségek. Az ország legnagyobb töltőhálózata az otthonokban van, az elektromos autók 80-85%-át a felhasználók otthon töltik fel. A kérdés, hogy milyen ökoszisztémát tudunk megteremteni, hogy ez hatékony legyen, milyen üzleti modellek kellenek? A háztartási erőművek terjedése szinte megoldhatatlan integrációs problémát okoz. A lokális energiatárolás és a lokális töltés nagy jelentőséget kapnak az új energiarendszer kialakításában.

Lehőcz Balázs Gábor arra a kérdésre reagálva, hogy 2050-ben hol lehet a MET-Csoport, elmondta, hogy az integrált működési modell meglátásuk szerint hosszútávú tervezhetőséget és kiszámíthatóságot biztosít. A három divízióra való támaszkodás is ezt kívánja reprezentálni: A mai nap problémáira a trading divízió adja a megoldást, a középtávú kihívásokra az értékesítési üzletág, hosszútávra pedig azok a termelő eszközök és energetikai infrastruktúra, melyek 20-30 évig tudják biztosítani az energiaellátást.

Az elektromobilitás terén az látszik, hogy az EU és az USA az elektromos autók felé hajlik, ugyanakkor jól látjuk, hogy Japán például a hidrogén alapú közlekedésszervezésben hisz. Így nagy jövő előtt állhatnak a gázhálózatok is, melyek a hidrogénszállítás gerincét alkothatják.

Címlapkép: Getty Images