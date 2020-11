Történelmi zuhanás után történelmi szárnyalás Magyarországon, de csak most jön a neheze

Szinte biztos, hogy a második negyedéves beszakadás után a harmadik negyedévben jelentősen megugrott a magyar GDP. A KSH péntek reggel közli a friss adatot, a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint éves összevetésben 5% körülre mérséklődhetett a visszaesés. A legnagyobb bizonytalanság azonban most a negyedik negyedév, melyet a napokban bejelentett újabb lezárások terhelnek majd, így a szakértők többsége ismét erősebb visszaesést vár az év végén.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szárnyalásba váltott a magyar gazdaság

Az idei második negyedévben a koronavírus-válság hatására történelmi visszaesést mutatott a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest 14,5%-kal szakadt be a GDP, de éves összevetésben is 13,6%-os volt a zuhanás. Tavasszal mindenki abban reménykedett, hogy a harmadik negyedév már fellélegzést hoz, a kérdés csak az volt, mennyire lesz gyors a visszapattanás. Eleinte sokan V-alakú kilábalásban bíztak, ami azt jelentené, hogy egy az egyben le is dolgozza a visszaesést a magyar gazdaság. Azóta viszont a többség visszább vett az optimizmusból, különösen az őszi második hullámot látva, ami majd elsősorban a negyedik negyedévet terheli.

A Portfolio által megkérdezett elemzők most azt gondolják, hogy éves összevetésben még a harmadik negyedév is 5% körüli gazdasági visszaesést hozhatott, de ez az alacsony bázis miatt negyedéves alapon komoly szárnyalást jelentene.

Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője például úgy számol, hogy a második negyedévhez képest 15,7%-os lehetett a szárnyalás. Ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a visszapattanás heterogén és törékeny lehet, vagyis messze nem beszélhetünk arról, hogy a gazdaság egésze magára talált volna. Ezzel együtt éves alapon ő várja a legkisebb visszaesést a megkérdezett elemzők közül.

Halász szerint meglepetésre az ipar a korlátozások feloldását követően nagyon hamar magára talált, így a harmadik negyedévre valószínűleg teljesen ledolgozta a tavaszi leállás okozta lemaradást. Míg a második negyedévben az autóipar magas súlya komoly hátránnyá vált, addig a fellendülés során a szektor sokat javított és adott hozzá a növekedéshez..

A belföldi turizmus a nyár folyamán gyorsan magához tért és a forgalom augusztusban már alig maradt el a tavalyitól, mindez sajnos messze nem kompenzálja azt az évi mintegy 60 millió külföldi beutazást, aminek közel 70%-a idén nem valósul meg – teszi hozzá az Unicredit szakembere. Mivel a járvány második hulláma hamarabb jött, mint ahogy a szakértők várták, illetve a kormány szeptemberben lezárta a határokat, ezzel a teljes őszi csúcsszezon kiesik az ágazat számára, ami hatalmas veszteség.

Sok ágazat teljesítményére nem látunk rá, ezért jelentős a bizonytalanság, mindenesetre pozitív meglepetés sem elképzelhetetlen, mint ahogy ez volt a német, francia, olasz, spanyol, értelemszerűen az eurózóna, valamint a cseh GDP esetében is – emelte ki Suppan Gergely, a Talarékbank elemzője.

Idén így is nehezen ússzuk meg 6% alatti visszaeséssel

A harmadik negyedéves teljesítménynél is fontosabb lehet az elemzők számára jelenleg a negyedik negyedév, amit már sokkal erősebben sújt majd a járvány második hulláma. A héten bejelentett újabb korlátozó intézkedésekkel (kijárási korlátozás, boltok korábbi bezárása, éttermek bezárása, rendezvénytilalom stb.) több szakértő is frissítette modelljét, így most azt gondolják, hogy az év egészében

6-6,5%-kal eshet vissza a magyar gazdaság, ami megegyezik a kormány legfrissebb prognózisával.

A harmadik negyedéves felpattanás egyértelműen egy technikai/mechanikai tényezőnek tudható be, a második negyedéves bázisról elsősorban az ipar és a szolgáltatások húzhatták a gazdaságot. A legfrissebb havi adatokból azonban már látszik, hogy a negyedik negyedév jóval szerényebb növekedést hozhat – véli Virovácz Péter. Szerinte a legújabb intézkedésekkel számolva csak novemberi lezárással is W-alakú kilábalás jöhet, vagyis a negyedik negyedévben újra zsugorodhat a GDP negyedéves alapon.

Ez alapján tehát a korábbi alapforgatókönyvről át kellett térni az egyel rosszabb verzióra

- emelte ki.

Hasonlóan vélekedik Török Zoiltán is, a Raiffeisen Bank elemzője szerint az év végén ismét zsugorodhat majd a magyar gazdaság. Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza pedig azt emelte ki, hogy annak ellenére, hogy lassan november közepe van, nagy a bizonytalanság a gazdaság éves teljesítményét illetően, mivel egyelőre nehéz számszerűsíteni az újabb korlátozások hatását.

2021-ben minden a vakcinán múlik majd

Az idei negyedik negyedév mellett a 2021-es kilábalási ütem is komoly kérdés a szakemberek számára. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés az lehet, mikorra születik meg a hatásos vakcina, illetve milyen gyorsan lehet olyan tömegben előállítani, hogy legalább a leginkább veszélyeztetett társadalmi rétegeket minél gyorsabban be lehessen oltani és fokozatosan ki lehessen vezetni a korlátozásokat.

Suppan Gergely szerint az első negyedév még nagyon gyenge lehet, de ha jönnek a vakcinák, akkor a második negyedévtől „brutálisan erős számok jöhetnek”. Ő április-május körül már tömeges oltással számol, és a második negyedévben az alacsony bázis miatt akár 15-17%-os szárnyalást is elképzelhetőnek tart a GDP-ben éves alapon.

Összességében az elemzők 4,5% körüli visszapattanást várnak 2021-ben az idei visszaesés után, várhatóan az év első felét még a koronavírus-járvány, illetve a lakosság beoltása határozza majd meg.

Címlapkép: Getty Images