Egyik legfontosabb célja átmeneti feladására kényszerült Magyarország, de ezzel évekre bebiztosította magát

Az utóbbi évekre egyértelműen a negatív devizakibocsátás volt jellemző a magyar adósságkezelésben, ezt azonban keresztülhúzta a válság. A csütörtökön eladott újabb 2,5 milliárd eurónyi kötvénnyel együtt már 7 milliárd körül lehet idén a forrásbevonás devizában, amivel kicentizi 20 százalékos benchmarkját az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A következő években viszont hátradőlhetünk, és biztonságosan lehet menedzselni az adósságot.

Csütörtökön jelentette be az adósságkezelő, hogy ismét felülvizsgálta 2020-as finanszírozási tervét és az eddig tervezett 4,5 milliárd eurón felül további 2 milliárdos deviza kibocsátással számol idén. Délutánra aztán le is bonyolították a kibocsátást: összesen 2,5 milliárd euró értékben adott el 10 és 30 éves kötvényeket Magyarország.

Ezzel az egyébként is magas idei nettó devizakibocsátásunk még magasabb lehet. Gyors számításaink szerint a bruttó kibocsátás megközelítheti a 2500 milliárd forintot, miközben az idei devizalejárat eredetileg 800 milliárd forint körül volt. Vagyis a nettó devizakibocsátás akár 1600 milliárd forint felett is lehet (azért nehéz pontosabbat mondani, mert függ a visszavásárlásoktól, melyek a törlesztést növelik).

A grafikonon látszik, hogy ennél nagyobb devizaeladósodásig nagyon sokat kell visszalapoznunk, a 2008-as válság után az IMF-hitel lehívásakor lehetett arra példa, de akkor nem a piacról adósodtunk el.

Az idei kibocsátással az állam két korábbi erős célja is sérül átmenetileg:

Egyrészt emelkedni fog a deviza részarány a teljes adósságon belül a tavaly év végi 17,7%-ról. Az ÁKK közleménye szerint ugyanakkor a 10-20%-os benchmark nem fog sérülni, vagyis, ha hajszállal is, de 20% alatt maradhat az arány.

Másrészt az utóbbi években folyamatosan csökkenő GDP-arányos adósságráta is emelkedni fog, bár az csak részben köszönhető a devizakibocsátásnak, hiszen a forintban való eladósodásunk is megugrik idén a magasabb költségvetési hiány miatt. Egyelőre bizonytalan az év végi nominális GDP és adósság összege, de az ÁKK legfrissebb befektetői prezentációjában a tavaly év végi 66,3 után már 80%-hoz közelítő adósságrátával számol az év végére.

Vagyis két fontos célját fel kellett adnia idén Magyarországnak a válság miatt.

De miért kellett most deviza?

Elsőre azért volt meglepő a csütörtöki kibocsátás, mert az idei devizalejáratokon túl vagyunk, illetve a devizatartalék mennyisége is elegendőnek tűnik. Éppen ezért hangsúlyozta az ÁKK, hogy az újabb forrásbevonás már a 2021-es lejáratok előfinanszírozását szolgálja. Az adósságkezelő honlapján található táblázat szerint így alakul majd a következő évek törlesztése:

Jól látszik, hogy a jelenlegi 2,5 milliárd eurós kibocsátás gyakorlatilag teljesen fedezi a jövő évi lejáratokat, így

egyáltalán nem lesz szüksége devizában forrást bevonni Magyarországnak.

Sőt, még 2022-ben sem lesz jelentős forrásigény, nagyságrendileg egymilliárd eurót kellene bevonni. Az első komolyabb lejárat majd 2023-ban jöhet, addig a devizaszükséglet nagy része biztosítva van. Ezen a grafikonon még nem szerepel a csütörtöki kibocsátás, ami a 2030-as és 2050-es lejáratban jelenik majd meg.

Ez persze nem zárja ki, hogy a következő két évben is bocsásson ki devizakötvényt az ÁKK, hiszen eddig is aktívan menedzselték a devizaadósságot, többször volt példa arra, hogy hosszú, magas kamatozású dollárkötvényeket vásároltak vissza, és helyette olcsóbb új papírokat bocsátottak ki.

A devizakötvény-piacon a legfontosabb mindig az aktuális hangulat alakulása, ha van jó lehetőség a kibocsátásra, azt érdemes lehet kihasználni. És ez magyarázhatja a csütörtöki váratlan tranzakciót is:

Az amerikai elnökválasztás után pozitív a piaci hangulat, nőtt a kockázatvállalás, ami jó hír a magyar eszközöknek.

A koronavírus-járvány második hullámát többnyire beárazták a piacok, igazán nagy negatív meglepetés esélye csökkent, sőt lassan mindenki a mielőbbi vakcinában bizakodik.

Kiszámíthatatlan a 2021-es piaci hangulat, az esetleges amerikai alkotmányos válság elhúzódása miatt.

Magyar szempontból is van néhány olyan ügy, ami aggaszthatja a befektetőket, de még nem árazták be. Ilyen lehet az uniós költségvetés esetleges magyar vétója.

Vagyis úgy tűnik, hogy most volt egy jó lehetősége az ÁKK-nak kilépni a piacra, és bebiztosítani a következő évek devizafinanszírozását.



Természetesen az állam devizaalapú bevételei és kiadásai nem csak az adósság- és deficitfinanszírozási lépésektől függnek. Így felmerülhet olyan kifizetési igény (mint például egészségügyi eszközök vagy éppen a vakcina beszerzése), amihez az állam nem szívesen menne ki a devizapiacra forintot váltani. Vagy éppen jöhet uniós támogatás is, ami a devizakészletet növelheti. Ez utóbbival kapcsolatban azonban épp most jelent bizonytalanságot a jogállamisági eljárás, ami akár az uniós pénzek elapadásával is járhat.

A csütörtöki tranzakció pedig azt is jelenti, hogy ugyan az adósság devizaaránya 20% közelébe emelkedhet az év végére, innen viszont ismét csökkenésnek indulhat, hiszen jövőre egyáltalán nem kell majd forrást bevonnunk. Ugyanez igaz lehet a GDP-arányos adósságra is, ott annyiban más kicsit a kép, hogy sok múlik majd a következő évek fiskális fegyelmén, azon, milyen gyorsan akarja vagy tudja majd a kormány 3% alá visszacsökkenteni a hiányt.

