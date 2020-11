Koronavírus: megszólaltak az orvosok a kórházi állapotokról, javaslatokat is letettek az asztalra

Az orvosi kamara (MOK) egy részletes tájékoztatást adott ki a kórházak túlterheltségéről, a meglévő és hiányzó kapacitásokról, eszközökről és személyzetről, illetve javaslatokat is megfogalmaztak a hiányosságok javítsára.

A legfontosabb üzenetek a MOK tájékoztatójából

Lélegeztetőgépekből valóban elegendő van, az intenzív terápiás eszközpark rendelkezésre áll, a betegek monitorozására alkalmas eszközök is megvannak többnyire, itt vegyesebb a kép az ellátó intézményekben, illetve enni és innivaló is van a személyzetnek. Emellett több kórházban is dolgozók, orvosok önként jelentkeztek a túlterhelt COVID osztályokra segíteni, adott esetben beteget ápolni, forgatni.

A legnagyobb probléma, hogy szakképzett szakápolókból és intenzív terápiában jártas szakemberből, nővérből, orvosból óriási a hiány.

Szakápolóból már a járványt megelőzően is hiány volt, ez a probléma most hatványozottan jelentkezik a kórházakban. Átlagosan egy szakképzett ápolóra 6-10 intenzív osztályos, akár lélegeztetőgépen lévő beteg esik

Emellett az „intermedier osztályok”, „step down unit”-ok, subintenzív ellátó helyek a legtöbb helyen már szintén a járvány előtt is hiányoztak. Vagyis az intenzív terápiát már nem, de intenzív ápolást még igénylő betegeket nem tudják hova elhelyezni.

Védőfelszerelések terén a helyzet a tavaszinál jelentősen jobb, de messze nem tökélete. Az elvileg egyszerhasználatos, illetve gyakran cserélendő overallokat, maszkokat hosszan, leginkább egész nap hordják, illetve tisztítják, a lehetőségek szerint sterilizálják.

Központi monitor- és videórendszerek elsősorban az eddig is intenzív osztályként vagy legalább subintenzívként üzemelő helységekben sok helyen vannak, de az újonnan kijelölt intezíveken még sok helyen nincsenek kiépítve, csak néhány helyen került erre sor.

Gyógyszerekből vegyes a kép, szteroidból (dexametason) viszonylag sok helyen van elegendő mennyiség, de az adagolási módot különféle helyeken eltér. Az antivirális szerek és egyéb (plazma, interferon, interleukin gátlók) alkalmazását leginkább elérhetőségük látszik meghatározni. Antibiotikumokból megfelelő a mennyiség egyelőre, de gyorsan fogynak a készletek.

Az összegzésben megjegyzik, az ápolás erőforrásainak elégtelensége miatt sérülnek a sterilitás szabályai és rettentően gyakorivá válnak a veszélyes kórházi fertőzések, a lélegeztetett betegek bakteriális tüdőgyulladása (VAP), a kanülszepszisek, véráram infekciók, jelentősen rontva a gyógyulás esélyeit.

Erős megfontolásra javasolja a kamara az intenzív osztályos ágyak számának jelenleg kiépült szinten való befagyasztását, a meglévők mellé a szakszemélyzet biztosításának megkísérlését racionális átvezénylések valamint a meglévő személyzet megóvása révén – jelenleg 10-30% beteg vagy van karanténban. A szakszemélyzet mellé – és semmiképpen sem helyett – érdemes más szakterületekről orvosokat, ápolókat, akár önként jelentkező orvostanhallgatókat bevonni a betegmozgatás, forgatás, egyszerűbben megtanulható, felügyelet mellett végezhető feladatok, valamint az adminisztráció végzésére.

A további intenzív terápiásnak szánt ágyak jelentős részén intermedier ellátó osztályok kialakítását javasolják korábbi subintenzívek, posztoperatív őrzők, egyéb átmeneti egységek személyzetének bevetésével, ahol aktív ápolás és O2 terápia mellett megkísérelhető egyrészről a romló állapotú betegek intenzív osztályra kerülésének megakadályozása, másrészről az onnan kikerülőkre való átmeneti nagyobb odafigyelés.

Erősen javasolják továbbá a MOK munkacsoportja által még áprilisban elkészített etikai ajánlás bevetésére való felkészülést minden potenciálisan túlterhelődő, COVID betegeket ellátó kórházban.