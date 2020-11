Kásler Miklós: úgy december, januárban tetőzhet Magyarországon a járvány

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Kásler Miklós elmondta:

valószínűleg december, január környékén tetőzik majd Magyarországon a járvány, de ez inkább megérzés, mint adatok alapján levont következtetés.

Jelenleg biztosat maximum 2-3 hétre lehet előre mondani – tette hozzá a szakember.

A most meghozott védekezési intézkedésekről a miniszter elmondta: 3-4 héten belül azt várják, hogy a jelenleg meredeken növekvő fertőzöttszám-emelkedés lelassul, majd egy bizonyos szint után stagnál, aztán csökkenni kezd, úgy, ahogy az tavasszal is történt. Most az az elsődleges cél, hogy addig is mérsékeljék az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást, amíg meglesz a vakcina.

Az elkészülés idejével kapcsolatosan a miniszter elmondta: optimista, úgy tűnik, hogy a közeli jövőben elérhető közelségbe kerül a védőoltás.

Beszélt a digitális oktatás általános iskolákra való kiterjesztéséről is: elmondta, hogy nem szívesen vezetnék be ezt az általános iskolákban is ezt, de ha úgy hozza a kényszer, akkor a felső tagozaton elrendelhetik a tantermen kívüli oktatást.

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd