A megújulóké a következő évtized, mutatjuk mikre érdemes odafigyelni a napenergia mellett

Többeknek is ismerős lehet, hogy a napenergia lesz a következő évtized legnagyobb sztárja és a legjobban bővülő megújuló energiaforrása. Azonban nem egyedül fogja vinni a hátán a mezőnyt, mellette a szélenergia is további komoly bővülés előtt áll, különösen a tengeri kapacitások növekedése indulhat be a következő években. Ott van még a vízenergia is, amelyről kevesebbet hallani, holott messze a legnagyobb a szerepe a villamosenergia-termelésben a megújulók között, és még 2025-ben is a globális áramtermelés 16 százalékát adhatja – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) új jelentéséből. És akkor vannak még egyéb egzotikusabb források is, mint a biomassza vagy a koncentrált napenergia. Meglehetősen változatosak tehát a megújulók, érdemes ezeknek a kilátásaival is megismerkedni.