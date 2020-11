Figyelmeztette a világot a WHO elnöke: a vakcina nem elég

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke szerint a vakcina önmagában nem elég a koronavírus-járvány megfékezésére, azt a többi intézkedéssel kell kiegészíteni.

Tudtuk, hogy a vakcina elengedhetetlen ahhoz, hogy a járványt ellenőrzés alá vonjuk, ez az, amiért a WHO javasolta az ACT Acceleratort (Access to COVID-19 Tools – a koronavírus elleni küzdelmet segítő nemzetközi összefogás – a szerk.) Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vakcina kiegészíti, és nem helyettesíti a többi eszközt, amellyel rendelkezünk. A vakcina önmagában nem állítja meg a járványt. Az óvintézkedéseknek folytatódniuk kell, az embereket továbbra is tesztelni és izolálni kell, valamint törődni velük. A kontakszemélyeket továbbra is fel kell deríteni és karanténba kell helyezni, a közösségeknek elkötelezettnek kell maradniuk, az egyéneknek pedig óvatosnak kell lenniük. Még hosszú utat kell bejárnunk – figyelmeztetett az AFP által közzétett videóban Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

VIDEO: Director-General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, warns during an executive board meeting in Geneva that a vaccine against Covid-19 #WHO — AFP (News) November 16, 2020

A WHO elnöke azt megelőzően beszélt, hogy a Pfizer után ma a Moderna is közölte, hogy vakcinája 90% feletti hatékonyságú.

Címlapkép: Shutterstock