Hogyan hat a járvány a klímaváltozásra: árt vagy használ?

A koronavírus miatti tavaszi lezárásokat követően számottevően javultak a környezetszennyezési adatok, idén a becslések szerint 5,5 százalékkal csökkenhet az üvegházhatású gázok kibocsátása, ami az eddig gazdasági válságok és háborúk idején mért legnagyobb csökkenés lenne. De még ez is kevés a sikerhez. A járvány elterjedése ugyanis fel is erősítheti a klímaváltozást, ha a kormányok és a vállalatok csak a rövid távú kilábalásra koncentrálnak. Mik a lehetséges forgatókönyvek - ezt boncolgatja az Amundi Asset Management elemzése.

A koronavírus és a klímaváltozás

A koronavírus miatti tavaszi lezárásokat követően számottevően javultak a környezetszennyezési adatok. A Carbon Brief becslése szerint

idén 5,5 százalékkal csökkenhet az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A jelentés kitér arra is, hogy bár ez lehet a legnagyobb éves visszaesés a széndioxid-kibocsátásban, amit eddig gazdasági válság vagy háború idején mértek, ez sem lesz elég ahhoz, hogy az iparosodás előtti hőmérsékletszint feletti 1,5 Celsius fokon tartsa a globális felmelegedést, mivel ehhez éves szinten 7,6 százalékos kibocsátáscsökkenés kellene.

Az Amundi Asset Management elemzése szerint téves lenne olyan következtetést levonni, hogy a koronavírus-járvány megoldja a klímaváltozás problémáját. Sőt, még fel is erősítheti, ha a járvány miatt a klímapolitikák és az ezzel kapcsolatos fejlesztések háttérbe szorulnak. Ezt bizonyítja, hogy bár a 2008-as válságnak is volt egy egyszeri csökkentő hatása a károsanyag-kibocsátásra, a következő évek ezt a „haladást” teljesen kitörölték.

ÉPPEN EZÉRT MONDJÁK A SZAKÉRTŐK, HOGY A TÖRTÉNELEM MEGISMÉTELHETI ÖNMAGÁT, AMENNYIBEN NEM LESZNEK KOMOLY MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK.

Jól látszik, hogy bár az első negyedévben csökkent, azóta ismét emelkedik a széndioxid-kibocsátás szintje Kínában, és ugyanerre számíthatunk a világ többi országában is. Ha jövőre lesz egy jelentősebb fellendülés a károsanyag-kibocsátásban, akkor az idei csökkenés teljesen le is nullázódhat.

Néhány szektort tekintve a kormányok enyhíthetik a klímapolitikához kapcsolódó előírásokat, sőt, a koronavírus lényegében már egy sor kormányzati beavatkozást kikényszerített. Spanyolországban a magánkórházakat államosították és hasonló lépésekre lehet számítani az Egyesült Királyságban és Franciaországban is. Sokak szerint a kormányzati intézkedések iránti nagyobb társadalmi tolerancia magával hozhatja a klímaváltozás mérséklése érdekében tett szigorúbb kormányzati lépések szélesebb körű elfogadását is. Kétségkívül, ebben a vállalatokra is fontos szerep hárul. Kérdés, mennyire lesznek hajlandóak és képesek a legjobbat kihozni a válságból azáltal, hogy igyekeznek átállni egy fenntarthatóbb üzleti modellre. Ez alapvetően fogja meghatározni a klímaváltozás alakulását.

Tanulmányában az alapkezelő két változó mentén vizsgálja a koronavírus hatását a klímaváltozásra:

az egyik a vírusra nemzetközi, régiós és nemzeti szinten adott politikai válasz (belefoglalják-e a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmakat) a másik a vállalatok válasza a COVID-19-re (meddig lesznek hajlandóak és képesek elmenni a vállalatok a fenntarthatóbb üzleti modell elérése érdekében olyan időkben, amikor a fennmaradásukat fenyegeti veszély).

Mindezeket természetesen befolyásolják olyan tényezők, mint a gazdasági válság súlyossága és hossza (elnyúló válság esetén a kormányok hajlamosabbak az ESG-faktorokból a társadalmit előtérbe helyezni), államadósság és vállalati adósságállomány szintje és a büdzsékeret mértéke, a fosszilis üzemanyagok ára (tartósan alacsony ár csökkenti a megújuló energiás alternatívák vonzóerejét), nemzetközi fellépés vagy annak hiánya a vírussal szemben.

A fenti változókra alapozva három forgatókönyvet határoztak meg a koronavírus klímaváltozásra gyakorolt hatása kapcsán a szakértők: a jó, a rossz és a status quo.

A jó szcenárió: zöld momentum

Ennek a forgatókönyvnek a keretében a klímaváltozást teljesen beépítik a döntéshozók azokba a tervekbe, amelyek a koronavírus-válságból való kilábalást célozzák, nemzeti és régiós szinten is. Maguk a vállalatok is sokkal jobban odafigyelnek tevékenységük és üzleti modelljük összehangolására a Párizsi Klímaegyezménnyel. Ebben a forgatókönyvben tehát a klímaváltozás kockázata menedzselhetőbbé válik, de nem tűnik el.

Ebben a „jó” felállásban a magánszektor is fontos szerepet játszik a minél fenntarthatóbb üzleti modellre való áttérésben. Az erős politikai támogatásnak köszönhetően a cégek fenntartják tőkeallokációs terveiket a zöld energia felé, beépítik az ESG-gyakorlatokat a folyamataikba. Mindezek eredményeképpen pedig a koronavírus idején megszerzett klímaelőny még a lezárásokat követően is fenn tudna maradni, a gazdasági aktivitás visszatérése ellenére.

Rossz szcenárió: a szabályozás háttérbe szorulása

Az Amundi szakértői szerint ez a forgatókönyv a legkevésbé valószínű, ugyanakkor ebben az esetben a klímaváltozás problémája háttérbe szorul a gazdaság talpraállításának fontosságával szemben. Ennek eredményeként az egyes országok kevésbé veszik figyelembe a Párizsi Klímaegyezmény kitételeit, így a légszennyezés és károsanyag-kibocsátás hamar a régi szintre tér vissza. Egy ilyen forgatókönyv megvalósulása esetén a befektetőknek fontos lenne mérlegelniük, mit okozhat a szabályozás háttérbe szorulása, emellett az extrém magas fizikai kockázatokkal is számolni kell. A befektetők számára a biztonságos zöld eszközök segíthetnek kivédeni ezt a kockázatot, ráadásul a vállalatokat is ösztönözve arra, hogy ne mondjanak le klímacéljaikról.

Ugyancsak ennek a forgatókönyvnek a jellemzője, hogy a gyengébb nemzetközi összefogás és erősebb protekcionista intézkedések miatt a koronavírus negatívan hat a döntéshozók klímaváltozással kapcsolatos céljaira. A kormányok a vírus által leginkább sújtott szektorok számára mentőcsomagokat vezetnek be, a fenntarthatósági célokat és feltételeket mellőzve. A vállalatok a mérleg és az osztalék védelme érdekében inkább eladják minőségi zöld eszközeiket, leállítják kutatás-fejlesztési programjaikat.

A status quo szcenárió

Ebben a forgatókönyvben a klímaváltozásból fakadó kockázatok nincsenek teljesen beépítve a kormányok gazdaságfellendítési programjaiba, mint ahogyan a vállalati szektor esetében sincs ez előkelő helyen. Néhány vállalat inkább a rövid távú túlélésre összpontosít, mások folytatják a fenntarthatóság irányába tett lépéseket.

Ebben a verzióban a tanulmány készítői arra számítanak, hogy a klímaváltozás kapcsán elindult nemzetközi együttműködés újraindul egy brutális 2020-as év után, ugyanakkor a nemzetközi közösség még nem tud érdemi előrelépést tenni az ügyben. A probléma abból adódik, hogy az olyan rövid távú célkitűzések, mint a foglalkoztatás ösztönzése és a gazdasági növekedés elveszik a teret a klímapolitikától. Csakhogy a nagyobb kibocsátást elnéző gazdaságélénkítő csomagok oda vezetnek, hogy megnövelik a dekarbonizáció alternatív költségét, ezzel kedvezőtlen helyzetbe hozva azokat a vállalatokat, amelyek eddig sikeresen küzdöttek a zöldebb jövőért.

Merre tovább?

Összességében tehát az látszik, hogy a koronavírus-járvány kitörése jelentős mértékben alááshatja vagy épp ellenkezőleg, nagyban segítheti a klímaváltozás ellen folytatott harcot. Bármelyik fenti forgatókönyv is valósul meg, a befektetőknek tanácsos lenne minél inkább beépíteni döntési folyamataikba a klímaváltozást, hiszen az azzal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek még a legkedvezőbb forgatókönyv megvalósulása esetén sem tűnnek el.

A cikk megjelenését az Amundi Alapkezelő támogatta.

Címlapkép: Getty Images