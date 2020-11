Horrorbeszámoló a turizmusból koronavírus-járvány idején

Az NKE GVKI november 12-i konferenciájának része volt a magyar turizmus szakembereivel folytatott beszélgetés. Aki ezt végighallgatta, annak horrorisztikus élményben lehetett része még úgy is, hogy tisztában volt azzal, hogy az ágazatot súlyosan érintette a mostani válság - írja beszámolójában a Kudovika Egyetemi Kiadó blogja.

Az iparágat képviselő vállalkozóktól és cégvezetőktől arról számoltak be, hogy 2022/2023-as távlatban gondolkoznak az iparág felfutásában. Továbbá arról is, hogy az év elején még 400 ezer főt foglalkoztató turisztikai iparág szállodaiparban 200 ezer fő, a vendéglátásban és rendezvényszervezésben 60 ezer fő, az idegenvezetők közül pedig mind az 5 ezer fő elvesztette az állását az ágazaton belül.

Őszre már nem csak a budapesti, hanem a vidéki turizmust is kiütötte a koronavírus második hullámának beindulása és az augusztus végi határlezárás, nem beszélve a november-decemberi gazdasági lezárásról. Kiderült az is, hogy a budapesti szállodaiparon nem lehet segíteni a hazai vendégek megszólításával, mert közel nulla vendéget sikerült megszólítani az igen kedvező árú szállodai csomagokra az elmúlt hónapokban. A vidéki lakosságnak pedig egyáltalán nem vonzó lehetőség Budapesten megszállni. Sem a jövedelmük, sem az országon belüli távolságok, sem az igényük, sem az okuk nincs meg rá, hogy Budapest és budapesti szállodában töltsék az idejüket – függetlenül a most érvényes lezárástól.

A hozzászólásokból úgy tűnik, hogy a turisztikai iparág most már elengedte a következő 5 hónapot, mivel november és december a vírus tetőzése, január-március pedig mindig is a holtszezon időszaka.

Viszont, ha áprilisban nem nyithatnak ki, akkor már nem is érdemes tervezniük hosszabb távon, mert a nyitás elmaradása esetén biztosan tömeges csődök és felszámolások várhatók.

A szükséges állami támogatások kapcsán a legfontosabbnak azt a szemléletet tartotta a vendéglátók képviselője, hogy ne a mai állapotokat konzerváló támogatásokat adjon a kormány, hanem piacélénkítő eszközöket alkalmazzon, amely hatékonyságra és piactisztulásra kényszerít. Ennek jegyében tettek javaslatokat a kiszállításra/elvitelre kerülő ételek áfájának 5%-ra való csökkentésére. (Időközben egyébként a miniszterelnök bejelentette, hogy ez az áfacsökkentés megtörténik.) További javaslat, hogy ne egy, hanem hat hónapra kapjon a szállodaágazat járulékmentességet a munkaerőköltségre.

