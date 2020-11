Költségvetési vétó: megy a gondolkodás, hogyan lehetne kikerülni a magyarokat és a lengyeleket

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A Bruxinfo hasonló kimeneteket vázolt fel, mint amikről a Portfolio is írt:

1. Érdemi vagy arcmentő engedmény Budapestnek és Varsónak

Tekintettel a jogállami fékről szóló rendelet kvázi elfogadására, nem tűnik reálisnak, hogy Merkelék bármilyen érdemi engedményt is tudnának tenni a két kormánynak. Annál is inkább, mert – ahogy ezt hétfőn az EP költségvetési szakbizottságában több képviselő is kategorikusan leszögezte -, az Európai Parlament nem menne bele a dosszié újranyitásába és a mechanizmus felvizezésébe, és ha ezt még is megtennék, kész lehet az egész MFF leszavazására.

Brüsszelben olyan értesülések is szárnyra kaptak (többek között Guy Verhofstadt is említést tett róla), hogy a magyar miniszterelnök informális politikai alkut kötne Merkellel és a Bizottság elnökével, hogy a 2022-es választások előtt semmiképpen se alkalmazzák a pénzek megvonására is alkalmas jogszabályt. Elemzők szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy egy ilyet von der Leyen felelősséggel be tudna vállalni, ráadásul a magyar kormány bizalma is minimális Brüsszelben.

Egy olyan arcmentő pótmegoldásról is hallani, hogy az Európai Bizottság értelmező nyilatkozatot csatolna a jogszabályhoz. Több mint kérdéses, hogy a testület bármilyen garanciát tudna adni az objektivitás és pártatlanság megerősítésén túl Budapestnek és Varsónak.

Végül az sem kizárható, hogy a két ország a rájuk nehezedő nyomásra végül mégis beadja a derekát és félreáll a blokkolástól, és egyfajta B-tervként inkább a mechanizmus obstruálására koncentrálva a jövőben.

2. A „no deal” forgatókönyv

Ha a színfalak mögött folyó politikai tárgyalásokon nem sikerül olyan megoldást találni, ami feloldaná a blokkolást, akkor az EU-nak elvileg rendelkezésére állnak pótmegoldások.

Silvia Merler, a Bruegel intézet korábbi szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a saját források rendszerét nem sikerülne egyhangúlag módosítani, akkor a jelenlegi (2014-2020 közötti) MFF lesz a kiindulópont, ami nem számol a legnagyobb, 672,5 milliárd eurós helyreállítási alappal (RRF). Ettől azonban a jogállami feltételrendszer még hatályba lép és alkalmazható lesz a magyar és a lengyel uniós pénzekre. Az RRF-et pedig a neves kutató szerint át lehetne emelni egy, az ESM-hez hasonló ad hoc kormányközi megállapodásba, kivéve azt az uniós büdzsé keretei közül. A magyarok és a lengyelek így nem tudnák elgáncsolni az RRF-et a többi ország számára, miközben ők egy centet sem kapnának belőle, miközben a jogállami feltételrendszer az MFF-en keresztül működésbe lépne.

„Tehát ez valóban a magyar és a lengyel blöff lehívásáról szól: a vétó nem hiteles, ha az EU fennmaradó része egyértelművé teszi, hogy az azonnali következő lépés az RRF kormányközi szerződéssé alakítása lesz” – írta twitter bejegyzésében Silvia Merler.

A kutató egyébként nem az első, aki ezt az alternatívát megemlíti, hiszen néhány hete éppen a magyar kormányfő vázolt fel egy hasonló elképzelést. Mivel azonban az MFF és a helyreállítási eszköz (Új generáció EU) egyetlen csomagot képez, ezért az MFF-et csak mint a jelenlegi folytatását (a 2020-as kiadási előirányzatok 2021-re való automatikus átvitelét) lehet értelmezni, ami senkinek sem jelentene ideális megoldást.

Egy másik neves EU-szakértő, Lucas Guttenberg, Berlinből ugyanakkor „borzalmas és egyáltalán nem szükséges" ötletnek tartja a helyreállítási eszköz EU büdzséből történő kiszervezését. Mégpedig több okból is. Először is, egy ilyen megoldással az ESM-hez hasonló „zűrzavaros” helyzet állna elő, amelyben minden egyes átutalásról egyhangúlag kellene dönteniük a résztvevőknek. Azaz, éppen egy olyan helyzet állna elő, amelyet a nyáron nagy gonddal kikerültek.

Másrészt, ha a kormányközi szerződés végrehajtására létrehozandó speciális pénzügyi eszköz adósságot bocsátana ki, az statisztikailag adósságként jelenne meg a tagállamok könyveiben. Vagyis éppen a helyreállítási eszköz legnagyobb vívmánya, az államadósságot nem gyarapító vissza nem térítendő támogatásokból nem lenne semmi.

Egy ilyen megoldással az új eszköz politikai szempontból legelőremutatóbb eleme a „safe asset” is kiesne, miközben a kutató szerint bizonytalanság övezné azt, hogy kinek is kellene visszafizetni az adósságot. És végül, de nem utolsó sorban: „Ez egy EU-projekt. Nem szabadna alig néhány hónappal a Brexit után újrakezdeni a játékot a házon kívüli kiadási struktúrák létrehozásával csak azért, hogy egyesek a hazai közegüknek tetszelegjenek”.

Lucas Guttenberg arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő nyárig még éppen elég idő áll rendelkezésre a saját forrásokról szóló tanácsi határozat elfogadására és ratifikálására. A szakértő úgy véli, hogy a közhiedelemmel szemben nem csupán a csomag fő kedvezményezettjei veszítenek a vétóval, hanem azok az országok is (Hollandia, Svédország, Ausztria, Dánia és Németország), amelyek a következő MFF-ből nagy összegű költségvetési visszatérésre számíthatnak.

Címlapkép: Getty Images