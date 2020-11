Müller Cecília: a magyarországi települések 88 százalékán találtak koronavírus-fertőzöttet

Mi az oka annak, hogy nő a kórházi ellátottak száma, de a haláleseteké nem? Új, hatásosabb terápiát alkalmazunk? - hangzott el az újságírói kérdés.

Müller Cecília elmondta, sajnos valóban exponenciálisan nő a kórházi ellátottak száma. Óriási fejlődésen ment át az elmúlt pár hónapban az egészségügyi dolgozók ismeretanyaga, sok a tapasztalat, ez alapja a sikeres gyógyításnak. A folyamatos képzés is szükséges számukra is továbbra is.

Hat szűrőbusszal vesz részt a mintavételezésben a NNK, mert olyan nagy igény jelentkezett a mentőszolgálat felé, ebben segítenek a buszok.