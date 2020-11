Meglépte a török jegybank: hatalmas kamatemeléssel mentenék a lírát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az eddigi 10,25%-ról 15%-ra emelte az egyhetes repo kamatot a török jegybank csütörtökön, illetve bejelentette, hogy minden finanszírozást ezen nyújt, így csak ez a kamat számít a jövőben. Szükség is volt a jelentős szigorításra, hiszen a líra az utóbbi hetekben szinte megállíthatatlanul zuhant, most a döntés után rögtön meg is rántották a török devizát.