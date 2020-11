Új fokozatba kapcsoltak a cégek: ez is a járvány hatása

A koronavírus megjelenése új kihívások elé állította a cégeket, amelyeknek többsége nem volt felkészülve a hibrid vagy távoli munkavégzésre, amely azonban jó eséllyel tartósan az életünk része lesz. Ahhoz, hogy gördülékeny legyen a munkavégzés, muszáj volt lépéseket tenni a digitalizáció irányába, a járványhelyzet katalizátorként hatott, azonban bőven van még hová fejlődni. Utánajártunk, mi kell ahhoz, hogy gördülékeny legyen az otthoni munkavégzés és mennyi idő alatt lehet kiépíteni a szükséges infrastruktúrát.

Egy idei felmérés szerint a tavaszi veszélyhelyzet idején a magyarországi cégek 33 százalékánál az alkalmazottak heti 5 napot dolgoztak otthonról, 16 százalékuknál 3-4 napos, 7 százalékuknál pedig 1-2 napos távoli munkavégzést rendeltek el. A közel 800 magyarországi cég részvételével készült kutatásból az is kiderült, minél nagyobb egy cég, annál magasabb volt a folyamatos távmunka aránya.

A koronavírus-járvány egyik hozadéka, hogy amellett, hogy a távoli munkavégzés teljesen bevett gyakorlattá vált, a cégek a régóta esedékes digitális transzformáció terén is előreléptek. Winkler Zsolt, a Canon Hungária Kft. marketingvezetője szerint a magyar cégek a digitalizáció terén jelentős lemaradásban voltak, azonban most a kényszerhelyzet hatására pár hónap alatt gyakorlatilag éveket ugrottak előre.

"A hibrid irodai kultúra, vagyis hogy az alkalmazottak jelentős része otthonról dolgozik, sok megoldandó feladat elé állította a magyar cégeket. A legtöbb esetben ugyanis a gördülékeny ügymenethez korántsem elég egy laptop és stabil internet-hozzáférés, persze, ezek elengedhetetlenek, de szükség van további hardveres és szoftveres támogatásra is” – mondta a Portfolio-nak a szakember, hozzátéve, a Canonnál is érzékelik, hogy a járvány megjelenése óta nőtt az érdeklődés a cég digitalizációt elősegítő üzleti megoldásai és szolgáltatásai iránt.

"Tavasszal hirtelen ugrott meg az érdeklődés a kis méretű, A4-es multifunkciós nyomtatók és a távmunkát támogató szoftveres szolgáltatásaink iránt, aztán nyáron valamelyest mérséklődött az igény, azonban most a második hullám idején ismét nagyon sok a megkeresés” – mondta, hozzátéve, egyre nagyobb igény mutatkozik a szkenner iránt is. Hangsúlyozta, a megfelelő eszközök hiányában a dokumentumok mobileszközök használatával történő feldolgozása lassú lehet, hibáknak adhat helyet és adatbiztonsági kockázatokkal járhat.

Winkler szerint az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a home office jól működik, tartósan az életünk része maradhat, és erre kezdenek berendezkedni a cégek is. Ez viszont a hardveres megoldásokon túl a digitalizációt elősegítő üzleti megoldásokat is kíván.

Pénzügy, HR, logisztika – gyorsabb és gördülékenyebb lehet a munkafolyamat

Ami tavasszal a kkv-kat, sőt, akár a nagyobb cégeket is váratlanul érte, az az a kihívás, hogy hogyan lehet az otthoni eszközöket integrálni a vállalati rendszerekbe.

"Ahhoz, hogy a munkavégzés gördülékeny legyen, lehetővé kell tenni a munkatársaknak, hogy bárhol is dolgozzanak, képesek legyenek a munkával kapcsolatos bizalmas dokumentumokat nyomtatni, szkennelni és feldolgozni, méghozzá biztonságosan” – mondta a szakember, aki kitért arra is, nagyon sok olyan megoldandó kérdés merül fel a távmunka esetén, ami a hagyományos, irodai környezetben nem, hiszen ott minden adott, ki van építve az infrastruktúra.

Az új körülmények azonban új igényeket szülnek: biztosítani kell, hogy adott munkakörök esetén akár a cég monitorozni tudja az otthoni munkavégzés folyamatát, és az is fontos lehet – különösen egy adminisztratív munkakör esetén – hogy az otthon elkészített anyagot be tudják csatornázni a vállalati dokumentumkezelőbe. Ezekre a problémákra van megoldás, ma már rendelkezésre állnak például felhőalapú nyomtatáskezelési megoldások, amelyek segítségével gyakorlatilag bárhonnan teljes dokumentumbiztonsággal lehet nyomtatni, a dokumentumrögzítési és tárolási munkafolyamatok és akár az alapvető adminisztrációs folyamatok is automatizálhatók.

Mennyi időbe telik az átállás?

Sok munkahelyen a tavaszi ideiglenes home office után visszatértek az irodába, ám a második hullámban ismét távoli munkavégzés mellett döntenek. Adódik a kérdés: mégis mennyi idő alatt lehet beszerezni minden, a zökkenőmentes munkavégzést elősegítő megoldást? Winkler azt mondta, a multifunkciós gépek többsége normál szállítási idővel elérhető, vagyis gyakorlatilag napokon belül hozzá lehet jutni.

A szoftveres megoldások esetén azonban a cég igényétől függ az időtartam:

vannak egyszerűbb megoldások, amelyeket egy nap alatt be lehet vezetni, de vannak olyan komplex ügyféligények, amelyeket nagyságrendileg 1-2 hónap alatt tudnak teljesíteni.

Ez nem azt jelenti, hogy két hónapig nem lehet használni a rendszert, hanem azt, hogy az telik időbe, míg az adott rendszert pont olyanná építjük ki, amit az ügyfél vár, az tart több ideig

– jegyezte meg a Canon marketingvezetője. Elmondta, a tapasztalat egyébként az, hogy a cégek kis lépésekben haladnak, és menet közben merülnek fel újabb és újabb igények, amelyekre megoldást kell találni, így lehet szépen-lassan haladni a teljes digitalizáció felé.

