A budapesti iparkamara is nekiment Parragh hipa-javaslatának

Sem a főváros, sem a budapesti iparkamara nem támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatot az iparűzési adó (IPA) felfüggesztésére (vagy megszüntetésére) - olvasható a Karácsony Gergely főpolgármester közleményében, amely arról tájékoztat, hogy megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

A dokumentum szerint az MKIK elnöke által tett javaslatot mindkét fél szakmailag kidolgozatlannak tartja. A megállapodás szerint „bármilyen IPA elengedés csak akkor lehetséges, ha az az önkormányzatok számára egyidejűleg, és teljes mértékben kompenzációra kerül azok működési kiadásainak finanszírozására. Minden ezzel ellentétes javaslat súlyos problémákat jelent a gazdaság számára nélkülözhetetlen közszolgáltatások szempontjából.

A megállapodásban előkerül a főpolgármester megemelt IPÁ-ra vonatozó javaslata is, melynek értelmében az 5 milliárd forint feletti adóalappal rendelkező vállalkozások 0,5 százalékponttal nagyobb iparűzési adót fizessenek Újraindítási adó néven. A BKIK ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az adó emelése nem támogatható, mert nem adóemeléssel kell kezelni a válságot. A Kamara egyeztetni szeretne a kivetendő adó részleteiről.

Megállapodtunk abban is, hogy hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány adta lehetőségek felhasználásával közösen programot indítunk a legrosszabb helyzetben lévő mikro- és egyes kisvállalkozások mikrohitelezéssel való gyors megsegítésére, mintegy 2,5 milliárd forint értékben - írta Karácsony Gergely.

"Tudjuk, hogy ennél többre lenne szükség, a budapesti vállalkozások is többet érdemelnének, de a járvány, a válság és a kormányzati megszorítások miatti nehéz helyzetünkben most ekkora segítséget tudunk felelősséggel vállalni.Igyekszünk segíteni más formában is közösen" - fogalmazott.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a lakosságnak szolgáltató budapesti vállalkozások számára közösen kupon programot indít. Ennek keretében a fogyasztók előre vásárolhatnak szolgáltatásokat, ezzel segítve a nehéz helyzetbe került vállalkozások finanszírozását. A budapesti vállalkozásokat segítő programok részleteit közösen dolgozzuk ki.

A megállapodás 5. pontja, hogy a főváros egyetért és támogatja a BKIK azon javaslatát, hogy a válságkezelős források előteremtése érdekében új eszközök igénybevételére lehet lehetőség. Ennek megfelelően

közösen kidolgozzák egy válságkezelő kötvény kibocsátási program részleteit.

Ez a kötvény 0 százalékos kamatozású lenne és a Magyar Nemzeti Bank vásárolná fel. Ezzel források teremthetők célzottan a nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások megsegítésére. Ennek előkészítésére 60 napot irányoztak elő a felek.

Címlapkép forrása: Getty Images