Koronavírus: új rekordon a járvány Magyarországon a szigorítások után?

Milyen számokat kapunk, ha a halálozásokból próbálunk visszabecsülni egy járványgörbét?

November második felében úgy tűnt a regisztrált napi koronavírusos esetszámok alapján, hogy kissé enyhül a járvány Magyarországon, miután a korábbi 5000-es esetszámok után 4000 közelébe ereszkedett az új esetek 7 napos mozgóátlaga. Bizakodhattunk, hogy ez esetleg már a szigorítások első jele. Aztán a hónap utolsó hetében rekordmagas esetszámokat jelentettek, és mostanra a 7 napos mozgóátlag is olyan magasara emelkedett, mint még soha. Ez pedig a járvány erősödésére utal.

Miután a napi esetszámokat nagyban befolyásolja, hogy az időszakban hány mintavétel történik, és az is, hogy milyen módszerekkel tesztelnek (PCR vagy gyorsteszt), így nem igazán lehet pontos képet kapni a járvány alakulásáról. Sőt, Magyarországon olyan dolog történik jelenleg, ami nem igazán szokott szinte sehol a világon: a szigorú korlátozó intézkedések bevezetése után hetekkel emelkedik az új napi esetek száma.

Az emelkedésre kézenfekvő magyarázat, hogy Magyarország az intézkedések bevezetése után jelentősen változtatott a tesztelésen. Elterjedtebbé váltak a gyorstesztek, illetve megkezdődött a pedagógusok, szociális dolgozók tömeges tesztelése is. Az esetszám emelkedése tehát nem biztos, hogy a járvány erősödését jelzi, hiszen változott a tesztelési hozzáállás. Csakhogy mindeközben a teszteken belüli pozitivitási ráta is emelkedett, aminek csökkennie kellett volna: ha ugyanis nemcsak a tüneteseket teszteljük (ahogy az elmúlt hónapokban), hanem „vakon” tesztelünk rengeteg tünetmentes embert, akik nem is kontakszemélyek (pl. pedagógusok), akkor a pozoitivitási rátának csökkennie kellett volna az elmúlt napokban. Ehhez képest rekordmagasságba emelkedett.

Egy lehetséges magyarázat az, hogy a diagnosztizált esetekbe beleszámolták azokat az új koronavírusos eseteket, akiket vakon tesztelnek (nem kontaktszemélyek és nem tünetesek), viszont az elvégzett tesztek számánál nem veszik figyelembe ezeket a mintavételeket. Ez azonban csak találgatás a részünkről, de jól mutatja, hogy nem egyszerű megfejteni, mi történik az országban.

Ezért segítségük hívjuk az elhunytak számából visszabecsült járványgörbénket, vagyis azt, hogy a koronavírusban meghalt betegek alapján hány napi esetet kellene felderítenie a járványügynek két héttel a haláleset bekövetkezése előtt. Jól látható, hogy a halálesetek alapján sokkal több esetet kellett volna regisztrálni november első felében, hiszen növekvő trendben mozog a napi elhunytak száma.

Mindazonáltal azt is érdemes figyelembe venni, hogy a regisztrált koronavírusos esetek és a halálozásból visszabecsült járványgörbe sem azt mutatja, hogy az adott időszakban milyen gyorsan terjed a járvány az országban. A betegség lappangási ideje ugyanis nagyjából egy hét, a mintavételek elkészítése és értékelése szintén egy hét. Tehát a november közepén regisztrál és visszabecsült esetek alapján látható emelkedő trend inkább a november eleji vírusterjedést mutatja. Frissebb képünk nincs a járványról. A mostani módszerrel tehát még mindig nem tudhatjuk biztosan, hogy a korlátozások mennyire hatottak mérséklően a járványra, ennek a jelei a következő 1-2 hétben jelenhetnek meg.

Ez az ára annak, hogy a tesztelési és mintavételezési tényezők folyamatosan változnak, így a regisztrált esetek számából nem lehet érdemi következtetéseket levonni, ráadásul a halálozások adata is pontatlanná válhat lassan, hiszen a "vírusmentes" időszakhoz képest mért többlethalálozás októberben már meghaladta a koronavírusban elhunytak számát.

