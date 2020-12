Új eljárás indult Magyarország ellen útdíj ügyben, az épületkorszerűsítési programot is be kell mutatnunk

Az Európai Bizottság eljárást indít annak érdekében, hogy a magyar piacon is fogadják el az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatóka, és felszólító levelet küld Magyarországnak, 12 további tagállamnak és az Egyesült Királyságnak, amiért nem nyújtották be hosszú távú épületfelújítási stratégiájukat.

A Bizottság a mai napon a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan:

A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy orvosolja a menedékjoggal kapcsolatos közbeszerzési rendelkezések hiányosságaitAz Európai Bizottság felszólító levelet küld Magyarországnak, mivel a menedékjogról szóló magyar törvény egyik rendelkezése nem felel meg az uniós közbeszerzési szabályoknak. A magyar törvény a végrehajtási kormányrendelettel együtt széles körű mentességet tesz lehetővé a közbeszerzési szabályok alól. A Bizottság úgy véli, hogy a mentesség megadásához nem teljesülnek sem az „alapvető biztonsági érdekek védelméhez”, sem a „rendkívüli sürgősséghez” kapcsolódó feltételek, amelyek indokolhatnák az uniós közbeszerzési szabályok alkalmazása alóli mentesítést. A Bizottság ezért eljárást kezdeményez Magyarországgal szemben a jogszabályok sérelmének orvoslása céljából.

A Bizottság eljárást indít annak érdekében, hogy a magyar piacon is fogadják el az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatókat A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben, mivel a magyar hatóságok nem teljesítették az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást (EETS) nyújtó szolgáltatók magyar útdíjköteles közúthálózaton történő elfogadásával kapcsolatos kötelezettségeiket. Az európai jogszabályok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az EETS-szolgáltatások közös európai piacának létrehozásában. Rendelkezéseik értelmében az útdíjszedők és a szolgáltatók közötti szerződéses tárgyalásokat haladéktalanul le kell zárni, hogy az EETS-szolgáltatók számára biztosított legyen az útdíjszedési piachoz való tisztességes és megkülönböztetésmentes hozzáférés. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre.

A Bizottság felszólít 13 tagállamot, hogy nyújtsák be hosszú távú épületkorszerűsítési stratégiájukatA Bizottság felszólító levelet küld Magyarországnak, 12 további tagállamnak és az Egyesült Királyságnak, amiért nem nyújtották be hosszú távú épületfelújítási stratégiájukat. A stratégiát az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv értelmében 2020. március 10-ig be kellett volna nyújtani a Bizottságnak. A hosszú távú épületfelújítási stratégiák az irányelv kulcsfontosságú elemei, mivel ezek határozzák meg a jelenlegi épületállomány 2050-ig történő dekarbonizációjához vezető utat, valamint az ehhez szükséges szakpolitikai lépéseket és forrásokat. Ez azért különösen fontos, mert az építőipar az energiából származó uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátás 36%-áért felelős. Az érintett tagállamoknak két hónap áll a rendelkezésükre, hogy teljesítsék jogi kötelezettségeiket.

Címlapkép: Thierry Monasse/Getty Images