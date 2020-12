Adóssághegy, EU-pénzek, vétó

Cikkem a Covid-válságról, valamint a címben szereplő három dolog közötti közgazdasági összefüggésekről szól. Nem a politikáról. Nem Magyarországról. Vagy csak egy kicsit róla...

Látszólag távolról kezdem. Azzal, hogy rendkívüli időket élünk, és a Covid-válság gyökeres változásokat hozott mindennapi életünkbe. Egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy mikor állnak vissza a dolgok a régi kerékvágásba, viszont jó esély van rá, hogy erre nem is mindenhol fog sor kerülni. Abban a tekintetben, hogy mikor áll vissza a gazdasági teljesítmény szintje (amit a GDP-vel mérünk) a Covid-válság előttire, hozzávetőlegesen 2022 elején számíthatunk. Ilyen értelemben ekkor leszünk túl a válságon. Ez persze nem igaz mindenre és mindenkire. A válság ugyanis számos területen tartós átalakulásokat okoz. Gondoljunk csak például a digitalizációs fejlesztések hirtelen felgyorsulására, az otthoni munkavégzés elterjedésére vagy az online tartalomfogyasztásban és online kereskedelemben rejlő lehetőségekre. Vagy gondoljunk a gazdaságpolitikára.

A koronaválság kezelésére szerte a világban rendkívüli gazdaságpolitikai intézkedéseket hoznak az egyes kormányok.

A kiadási oldalon - a járvány elleni védekezés közvetlen költségei mellett - jókora többletterhet okoz a megrendeléseiket elvesztő vállalatok és a jövedelmüket elvesztő emberek állami transzferekkel történő megsegítése. A bevételi oldalt a gazdasági mélyrepülés miatt kieső adóbevételek eleve megtépázzák, amit a célzott adócsökkentések és adóelengedések hatása egészít ki. A következmény az államháztartási hiány brutális elszállása. A fiskális expanzió mérete az Egyesült Államokban csak a második világháborús évekéhez mérhető, 15% feletti GDP-arányos hiánymutatóval. Az euróövezetben a 2019-es 0,6%-os GDP arányos államháztartási hiány után idén az OECD 8,6%-os deficitet prognosztizál, és jövőre is még 6,5%-ot. Magyarországon a Pénzügyminisztérium legutóbbi jelzése szerint 9% lehet idén a hiány.

A hiányból pedig adósság lesz, vagyis az államadósság GDP-arányos mutatója meredeken emelkedik. Az Egyesült Államok adóssága a 2019-es 108%-ról 2021-re 134%-ra ugrik az OECD decemberi előrejelzése szerint (a GDP %-ban). Az euróövezeti adósság 86%-ról 105%-ra. Magyarország adóssága pedig visszatérhet a 2010-es évek eleji 80% közelébe a tavaly év végi 66%-ról. Az adóssághegyek elháríthatatlanul emelkednek világszerte.

Tehát a válság és annak állami eszközökkel történő kezelése egyenesen vezetnek az óriási költségvetési deficithez és adóssághegyek emelkedéséhez. Ami viszont lehetővé teszi azt, hogy az állami költségvetés korábbi kemény korlátai felpuhuljanak és az adósság növekedése elviselhető legyen, az az alacsony kamatkörnyezet és a jegybanki kötvényvásárlási programok. Igazából egyik sem újdonság, hiszen az előző válság (a 2008-as nagy pénzügyi válság, Great Financial Crisis) kezelése során mindkettőt bevették már a nagy jegybankok.

A 2010-es éveket (de a megelőző évtizedeket is) a fegyelmezett költségvetési politikát és az adósságleépítést zászlójára tűző gazdaságpolitika uralta. Ez volt a mainstream. Most azonban megváltozott a hozzáállás. A költségvetési stimulust, az alacsony – gyakran negatív – kamatok melletti állami eladósodás mellett a válság hatékony leküzdése receptjének lehet tekinteni. A modern monetáris elmélet (Modern Monetatry Theory, MMT) hívei szerint a hitelfelvételre gyakorlatilag korlátlan lehetőségei vannak azoknak a fejlett gazdasággal és szabad termelőkapacitásokkal rendelkező országoknak, amelyek saját valutában bocsátják ki az adósságukat. Ezektől a gondolatoktól még a válság előtti időszakban is mereven elzárkóztak a mainstream közgazdászok.

Az MMT-t pedig lekezelően úgy jellemezték, hogy

az elnevezésével ellentétben az se nem modern (hiszen a 20. század elejére tehető a keletkezése),

se nem monetáris (hiszen alapvetően az állami pénzügyekkel foglalkozik),

se nem elmélet (ezt már csak úgy hozzátették, szerintem azért, hogy frappáns és megsemmisítő legyen a kritika).

Mára az MMT teljes elutasítása a múlté, a mainstream közgazdasági gondolkozásba kezdenek beférkőzni az általa meghirdetett gondolatok.

A gazdaságpolitikai gyakorlat pedig mintha egyenesen az MMT kottájából olvasna. Rövid távon természetesen a válság mielőbbi leküzdése a cél. Ez fokozott állami költekezéssel, az államháztartási hiány emelkedésével és az államadósság GDP-arányos mutatójának a megugrásával jár. Ami a korábbiaknál is alacsonyabb kamatokon és részben közvetlen jegybanki finanszírozás mellett valósul meg. Az adóssághegy emelkedését tehát nem önmagában kell nézni (úgy eléggé félelmetes), azt célszerű vizsgálni, hogy mennyibe kerül a megemelkedett adósság finanszírozása.

A fenti receptet követik az európai országok, illetve erre az útra lépett az Európai Unió is. A 750 milliárd eurós teljes válságkezelő csomagból, a Next Generation EU-ból a helyreállítási alap (Recovery and Resilience Facility) teszi ki a legnagyobb részt (672,5 milliárd eurót), ezen belül 360 milliárd eurót tesz ki a tervek szerint a közösen vállalt hitel. Ez a 27 tagország 2019-es GDP-jének 2,6%-a, ami az államadósság növekményének elenyésző részét jelenti. Viszont hatalmas lökést adnak a tagországok számára, különösen a digitális gazdaságra átállás és a zöld projekteket érintő területeken. Szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni a fenti célok fontosságát. A Covid-válság felgyorsítja a digitalizációt, ennek a minősége pedig a versenyképesség egyik meghatározó tényezőjévé válik. Az EU-átlag alatti fejlettségű tagországok (Magyarország ugye ebbe a halmazba tartozik) számára a legégetőbb a felzárkózás – részben az EU helyreállítási alapoknak a segítségével. Gazdasági szempontból erről lemondani, vétóval útját állni, nem tűnik racionálisnak.

Címlapkép: Getty Images