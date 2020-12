Újratervez a kormány, 2021-ben is méretes költségvetési hiány jöhet

A koronavírus-járvány okozta válság, valamint az arra adott kormányzati reakciók miatt úgy megváltozott a 2021-es költségvetés, hogy arra alig lehet ráismerni. Számításaink szerint a jövő évi hiány könnyedén elérheti a GDP 8%-át is, az eredetileg törvénybe iktatott 2,9% GDP-arányos érték helyett.

Egy ilyen példátlan járvány- és válsághelyzetben egyetlen kormánynak sincs könnyű dolga. A koronavírus ugyanis elhúzódó hatással van a gazdaságra, tartósan befolyásolja a kilátásokat, és az ezekre adott gazdaságpolitikai válaszok folyamatosan újraírják a legfőbb makrogazdasági számokat is. Így van ez a 2021-es költségvetéssel, amelyet a kormány több, mint hat hónappal ezelőtt tervezett meg és a parlamenti képviselők júliusban szavaztak meg. Azóta azonban az élet alapjaiban írta át a jövő évi tervezetet. Ezt a következőképp próbáltuk meg számszerűsíteni:

A rosszabb gazdasági növekedés hatása. A 2021-es költségvetés tervezésének pillanatában a kormány a 2020-as évre 3%-os visszaeséssel, míg a 2021-es évre 4,8%-os növekedéssel kalkulált. Azóta viszont tovább rontott várakozásain a kormány: az idei évre már 6,5%-os recessziót valószínűsít, míg jövőre csupán 3,5%-os növekedést. A várakozások romlása pedig érdemben befolyásolja a 2021-re várt GDP szintjét. Leegyszerűsített becsléseink szerint közel 5 százalékponttal lehet rosszabb a 2021-es GDP szintje a tavasszal számolthoz képest. Ez nominálisan kifejezve becsléseink szerint 2200-2400 milliárd kiesét jelent a GDP-ben. A hüvelykujj szabály szerint ez 1100-1200 milliárd forintos egyenlegromlást jelent jövőre az eredetileg elfogadott tervekhez képest. Már ez önmagában 5,1-5,3%-os GDP-arányos hiányt eredményez jövőre a jelenleg törvénybe iktatott 2,9%-os hiánycélhoz képest. Csak szemléltetésképp említjük meg, hogy 2020-ban a vártnál sokkal rosszabb GDP-növekedés Varga Mihály korábbi közlése szerint 1700 milliárd forinttal vetette vissza a költségvetés bevételeit. Az új családtámogatási elemek hatása. A 2021-es költségvetés nyári elfogadása óta számtalan új gazdaságpolitikai döntés született, amely közvetlenül befolyásolja a jövő évi büdzsé kiadási és bevételi oldalát, de egyúttal kedvező hatást gyakorol a gazdasági növekedésre. Ezek közül meghatározó a Novák Katalin tárca nélküli miniszter által fokozatosan ismertetett otthontámogatási csomag, ennek is leginkább két eleme: az újlakások kedvezményes, 5%-os áfája, valamint a felújítási program. Ezeknek az intézkedéseknek a hatását nyilván az igénybevételek száma befolyásolja, így ezeknek a tételeknek a hatása a néhány tízmilliárd forinttól a több száz milliárd forintig is terjedhet, hiszen ezek is felülről nyitott tételek. Más kérdés, hogy az ilyen gazdaságélénkítő intézkedések hoznak is az állam konyhájára, így a költségvetési egyenlegromlás nettó értéke mérsékeltebb lehet, valamint a dinamikus hatásai (magasabb GDP-növekedésen keresztül) is kedvezőek. Orvosok béremelése, háziorvosok többletfinanszírozása. Lényeges, viszont jól körülhatárolható többletkiadás az orvosi béremelés. Információink szerint a kormányban úgy számolnak, hogy az orrnehéz emelés az első évben akár 270 milliárd forintos egyenlegrontó hatással is járhat a költségvetésben, azaz jövőre. Ehhez adódik még hozzá a háziorvosok emelt jövő évi finanszírozása 71,6 milliárd forint értékben. Ezek együttes hatása tehát 341,6 milliárd forintnyi többletkiadás. Egyedi költségvetési kiadási tételek. A fentieken túl több olyan kormánydöntés is megjelent a nyár óta, amely befolyásolta itt-ott a 2021-es költségvetés kiadási oldalát, ezek összege elérheti az 500 milliárd forintot becslésünk szerint.

A fentebb részletezett tételek alapján tehát jövőre könnyedén összejöhet egy 6,8-7%-os GDP-arányos költségvetési deficit, és ez csak a számszerűsíthető, becsülhető tételeket tartalmazza. Ha a felülről nyitott (otthonteremtési programmal összefüggésbe hozható) költségvetés tételeket is hozzávesszük ehhez, akkor

már sokkal inkább beszélhetünk 7, de akár 8%-os GDP-arányos államháztartási hiányról 2021-ben számításaink szerint.

Mindez azt is jelenti, hogy jövőre az eredetileg tervezett hiány triplája is kialakulhat a költségvetésben a tervezettnél sokkal rosszabb makrogazdasági pálya, valamint a kormány növekedésösztönző és egyedi kiadásokat tartalmazó döntései következtében. Mindez ugyanakkor nem is meglepő, ha onnan közelítjük meg a hiány kérdését, hogy ritkán látott és a tervezettnél jobban elhúzódó válsággal kell megküzdenie a magyar kormánynak is, valamint a következő év lesz az utolsó teljes év a 2022-es választások előtt, amikor egyébként is jellemzőbb szokott lenni a költségvetési költekezés.

A Pénzügyminisztérium az év utolsó napjaiban szokta közzétenni frissített középtávú előrejelzését, és a fentiek fényében nem lennénk meglepve, ha a 2021-re jelenleg érvényben lévő 2,9%-os deficitcélnál sokkal magasabb hiányt állapítana meg.

