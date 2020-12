Innovatív energiatárolót telepített Zánkán az E.On

Innovatív energiatároló-rendszert alakított ki az E.On Hungária Csoport Zánkán. A mobil tárolórendszer segítségével a megújuló erőforrásokkal termelt áram rugalmasan tárolható és az adott igények szerint használható fel. Ráadásul ezzel a megoldással a napelemes rendszerek csatlakoztatása is gyorsabban és olcsóbban valósítható meg.

A jövőben további jelentős növekedésre lehet számítani, a környezetbarát és takarékos napelemrendszerek ugyanis az ipari felhasználók és a háztartások körében is egyre népszerűbbek.

Az E.On szolgáltatási területén csak az elmúlt 4 évben több mint 17-szeresére nőtt a hálózatra csatlakoztatott naperőműparkok összteljesítménye.

A Zánkán létrehozott energiatároló-rendszer segítségével a megújuló erőforrásokból származó energia a fogyasztói igényekkel rugalmasan összehangolható.

A naperőművek a legtöbb energiát napközben termelik, az energiatároló segítségével viszont az így termelt energia könnyedén, akkor használható fel, amikor arra igény van.

A tárolórendszer másik előnye, hogy segítségével akár jelentős megtakarítást lehet elérni a napelemek hálózatra kapcsolásakor, mivel alkalmazása kiválthat egyébként költségigényes munkafolyamatokat is. A Zánkán átadott energiatároló könnyen szállítható, telepíthető és beüzemeltethető, így a tárolóegység később áthelyezhető akár más helyszínekre is, az igényeknek megfelelően.

Kiss Attila, az E.On Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója szerint:

A jövő energiavilágának okos villamoshálózatát építjük, annak a felelősségnek a tudatában, hogy a fenntartható jövő egyik alappillérét hozzuk létre.

Ehhez még hozzátette, hogy:

A fejlesztéseink célja, hogy a magyar családok és vállalkozások a megújuló erőforrások, kiemelten a napelemes rendszerek előnyeit élvezhessék a következő évtizedekben.

A fejlesztés az Európai Unió által finanszírozott, összesen mintegy 1.3 milliárd forint költségvetésű IElectrix program részeként jött létre.

Az E.On cégcsoport, így az E.On Hungária aktív részvételével megvalósuló program 8 országban, 15 résztvevővel azt a célt tűzte ki, hogy hálózatba illeszthető, mobil energiatároló-egységeket hozzon létre, hogy megtegye az első lépést az energiaközösségek kialakításának irányába.

Az egyre terjedő megújuló energiatermeléssel a villamosenergia elosztóhálózatoknak új képességekkel is rendelkezniük kell. Amellett, hogy a hagyományos módon eljuttatják az energiát a felhasználókhoz, a megújuló energiaforrásokkal termelt energiát is fogadniuk kell a területileg szétszórt berendezésekből.

A hálózaton ilyenkor ellenkező irányú energiaáramlás is történhet, mint amire eredetileg tervezték – ez pedig komoly kihívás elé állítja a mérnököket. Erre a problémára talált innovatív és költséghatékony megoldást az E.On Hungária Csoport.

A Zánkán is alkalmazott technológia lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy saját maguk is hozzájáruljanak a fogyasztásuk szabályozásával az energiarendszer költséghatékonyabb működtetéséhez, és mellette élvezhessék az energiatárolás előnyeit. A több mint 2 éve Leveleken telepített, és a most átadott, 20-szor nagyobb zánkai energiatároló után az E.On további helyszínekre is tervezi a mobiltárolók elhelyezését.

