Kásler Miklós: sok a vírustagadó az egészségügyben is

A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a legmagasabb fertőzöttségi szintet elértük, és várhatóan januárban csökken majd az aktív fertőzöttek száma – mondta Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszter a az InfoRádiónak adott interjúban.

Arról nem beszélt, hogy a kormány milyen szentestére vonatkozó egyedi, enyhébb szabályokat hozhat. "A szenteste a befelé fordulás ünnepe, számomra sosem azt jelentette, hogy plázába kell járni, tömegeket kell összehozni és enni-inni" – mondta Kásler Miklós.

Kásler beszélt a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók körében végzett tesztek eredményességéről, szerinte azért lehetett alacsonyabb a vártnál a részvételi arány, mivel a tömeges tesztelésről sok fals hír látott napvilágot. A miniszter kiemelte, még az egészségügyben is vannak vírustagadók, akikkel szemben most már nagyon határozottan fel kellene lépni. Szerinte a jogi eszközök rendelkezésre állnak, ez már csak döntés kérdése.

A koronavírus-vakcinákról úgy fogalmazott, Magyarország még nem szállt be egyetlen fázis-3 vizsgálatba sem, de minden céggel tárgyalások folytat arról, hogy valamilyen formában részt vegyen a tudományos kutatásban, akár a fázis-3 szakaszban is.

Felidézte, magyar szakemberek jártak Moszkvában, és megnézték az ottani egyik vakcina gyártási folyamatát, és a lehető legmagasabb technikai színvonalról és biztonságról számoltak be. Részlegesen ismernek kínai vakcinákat is, és várható, hogy a Pfizer, a Moderna vagy a többi fejlesztés alatt álló vakcina is hamarosan rendelkezésre áll.

A Covid-vakcinával szembeni bizalmatlanság Kásler Miklós szerint nem indokolt, "a szövődmények rendkívül ritkák és rendkívül jelentéktelenek. A vakcináció életmentő, ebből kell kiindulni” – mondta.