Koronavírus Magyarországon: kiugró napi fertőzöttadat érkezett

6197 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 271 200 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte a kormányzati koronavírus portál . Az új fertőzési adatok egyhetes csúcsot jelentenek, és ezek mellett sajnos elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6622 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 78 700 fő, az aktív fertőzöttek száma 185 878. Az aktív fertőzöttek 19%-a, az elhunytak 21%-a, a gyógyultak 23%-a budapesti. 7841 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen. Több adat is arra utal, hogy a járványügyi folyamatokban enyhe javulás következett be, azonban a nagyfokú bizonytalanság miatt csak óvatos következtetéseket lehet levonni.