Koronavírus: szigorítanak New Yorkban, május óta nem látott állapotok a kórházakban

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója pénteken elrendelte, hogy tiltsák be a beltéri étkezési lehetőségeket New York városban, mivel a koronavírusos napi esetszámok és kórházban ápoltak száma május óta nem látott szintekre ugrott.

A szigorítás hétfőn lép életbe. Ahogy a világ más országaiban, így az ottani éttermeknek és vendéglátóhelyeknek is nagy érvágás lesz a döntés.

Indoor dining will close in New York City starting Monday.Hospitalizations have not stabilized, and with a rising infection rate and NYC’s density, this means that indoor dining is too high of a risk.Takeout, delivery and outdoor dining will continue.